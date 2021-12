Se reúnen con su hijo secuestrado tras 14 años de búsqueda e inspirar una película

(NOTICIAS YA).- Un matrimonio de China se reencontró con su hijo secuestrado tras 14 años de una búsqueda intensa e inspirar una película taquillera, pero él no está dispuesto a volver con sus padres biológicos.

Sun Zhuo, ahora de 18 años, llegó a los titulares de las noticias tras ser secuestrado cuando tenía 4 años, en 2007, en la ciudad de Shenzhen y, desde entonces, ser buscado incansablemente por sus padres.

Su padre, Sun Haiyang, y su madre, Peng Siying, nunca perdieron la esperanza de volverlo a ver y para financiar su extensa búsqueda vendieron sus propiedades y hasta llegaron a ofrecer una recompensa de 200 mil yuanes, más de 31 mil dólares.

Haiyang asegura que a lo largo de los años viajó a casi todas las provincias de China siguiendo el rastro de su hijo. Su incansable búsqueda inspiró una película, “Dearest”, que se estrenó en 2014 y recaudó 50 millones de dólares en taquilla.

De acuerdo con expertos en el tema, la problemática en China se vio agravada con la política de un solo hijo, que se ha relajado en los últimos años. Sin embargo, por décadas quienes concibieron un segundo hijo fueron multados u obligados a abortar.

Aunado a la estricta política, tradicionalmente las familias chinas han visto a los varones como los más capaces para mantener a la familia y continuar con su linaje, lo que impulsó la trata de niños y motivó el abandono de niñas.

