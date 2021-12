(NOTICIAS YA).- (NOTICIAS UNIVISION COSTA CENTRAL).-

Según el jefe de policía de Salinas este sistema permitirá reducir el crimen en un gran porcentaje y el jefe dice no se violan los derechos civiles

El concilio de Salinas dió luz verde a la aprobación de los lectores de placas de autos que brindan los oficiales nuevas herramientas para combatir el crimen solamente se van a enfocar en las personas que han cometido delitos. Se enfocaran en las placas de los autos no en los conductores.

Serán cerca de 20 cámaras de lectura de placas, 16 financiadas por el gobierno federal y cuatro provienen del presupuesto estatal; estarán ubicadas en sitios estratégicos donde hay más niveles de criminalidad. Será un programa de dos años con un costo de cerca de 60.000.

Hay quines dicen que ese dinero podría gastarse en otros proyectos; quizás en los parques las bibliotecas y más

El concejal Anthony Arrocha tuvo algunas preocupaciones para dar su aprobación al programa ; la política de privacidad es un interrogante para easegurar que la información privada de las personas no sea compartida con ninguna agencia y dice que no hay un sistema de auditoría para verificar que el sistema no se esté violando para que la información se use adecuadamente.