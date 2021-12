Captan a empleada de McDonald’s apuntando una pistola contra clienta

(NOTICIAS YA).- Una empleada de McDonald's en Atlanta fue captada en video apuntándole a una clienta con lo que parece ser una pistola tras una disputa porque no estaba utilizando una mascarilla en el restaurante.

Christa Burton asegura que temió por su vida durante la caótica visita a la famosa cadena de comida rápida, que se registró el pasado domingo.

La mujer le dijo a CBS46 que un reclamo por la falta de uso de la mascarilla escaló rápidamente y casi sin que se diera cuenta terminó en una disputa que la hizo sentirse amenazada.

“Ya habían atendido a personas que no tenían máscara, además, no éramos las únicas personas en la tienda que no tenían máscara. Entonces, cuando les pregunté si tenían máscaras allí, comenzaron a gritarme”, relató Burton.

De acuerdo con la mujer, la pelea verbal casi se volvió mortal cuando pidió que le dieran una mascarilla para poder cumplir la política del lugar.

“La gerente vino de detrás de su estación de trabajo y me dio una palmada en el teléfono y cuando fui a levantarlo y me di la vuelta, tenía una pistola de nueve milímetros y procedió a actuar como si fuera a golpearme con ella”, destacó Burton.

Un video que circula en redes sociales fue compartido por Burton para denunciar la reacción de la empleada de McDonald’s, exhibiendo los momentos de tensión.

La víctima dijo que presentó un informe policial en el condado de DeKalb y planea presentar cargos en contra de la empleada.

La Policía de DeKalb confirmó al medio local que una mujer realizó la denuncia, pero le pidieron que solicitara una orden civil en el Tribunal de Magistrados, que hasta el miércoles no había hecho.

Hasta el momento no se han realizado arrestos en este caso ni se ha emitido una orden judicial. Sin embargo, los investigadores confirmaron que tienen un video que muestra el incidente.