El Potrillo se lanza contra Olga Wornat: "¿Quién es una argentina para hablar de mi familia?"

Tras concluir con una de sus presentaciones en el Auditorio Nacional en el marco de celebración de su tour "Hecho en México", Alejandro Fernández fue cuestionado acerca de la biografía no oficial, escrita por la periodista argentina Olga Wornat, quién reveló detalles íntimos de la Familia Fernández .

Al llegar a su hotel en Reforma, El Potrillo fue interceptado por distintos medios de comunicación, quienes le preguntaron su opinión acerca de la biografía de su padre y en específico de un pasaje que habla sobre sus hermanos, a lo que el cantautor se mostró molesto y cuestionó la credibilidad de la periodista argentina.

"No te puedo decir nada. Osea güey, a ver hablen bien de lo que van a decir. Les voy a pedir que se enteren bien. Me vale Madr*s. Y, ¿Quién es una argentina para hablar de mi papá y de nuestra familia?, no quiero saber nada", señaló el intérprete a las cámaras.

El cantante también fue abordado por la prensa y cuestionado sobre el supuesto secuestro que sufrió su hermano Vicente Fernández Jr. a mano de Gerardo Fernández, otro de los hijos de El Charro de Huentitán. Y es que es una entrevista, Olga Wornat, señaló que Gerardo era el más polémico de los hermanos y lo vinculó a un difunto líder del Cartel de Sinaloa.

"Gerardo es el hijo de en medio, que es ambicioso, que es inescrupuloso, tiene relaciones turbias, que fue capaz de robar a su padre, fue capaz de robarle a su hermano porque le manejaba el dinero de los palenques, además de robarle a Juan Gabriel, le mentía al padre y es el que se va a quedar con todo el imperio que deja Vicente Fernández”, comentó la periodista.

Wornat también señaló que, según sus fuentes, mientras Vicente Fernández Jr. se encontraba desaparecido, entre abril y junio, fue por culpa de Gerardo. Según sus declaraciones, Gerardo lo internó en contra de su voluntad en una clínica, debido a que su padre estaba dividiendo la herencia en ese momento.

En cuanto al libro, la periodista asegurpo haberlo escrito con el mayor respeto posible y sin intención de denigrar a ningún integrante de la familia.