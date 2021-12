Time elige a su "Atleta del Año" para 2021: es Simone Biles

(NOTICIAS YA).- La revista Time nombró a la gimnasta Simone Biles como su “Atleta del Año” para este 2021.

La estadounidense se gano tanto los elogios como las críticas en julio pasado, cuando en plenos Juegos Olímpicos de Tokio optó por no participar en la mayoría de sus pruebas debido a los problemas de salud mental que la atormentaban en medio de la justa deportiva.

Fue dicha decisión, y lo que esta significó para propulsar una discusión sobre priorizar la salud mental, lo que la publicación destacó al relatar el difícil año para la gimnasta, a quien también cataloga como G.O.A.T. (“la/el mejor de todos los tiempos”, indica el acrónimo en inglés).

“En los Olímpicos de Tokio, (Biles) se perdió a sí misma. Luego revelaría que estaba sufriendo de una dificultad mental conocida (en el mundo de la gimnasia) como ‘twisties’, que la volvía insegura de su paradero al tomar vuelo”, explica Time.

“En medio de las Olimpiadas para las que entrenó cinco años, y que se supone serían el triunfal capítulo final de una carrera histórica, Biles se puso su traje de calentamiento, empacó su mochila de competencia y les dijo a sus compañeras de equipo que no competiría a su lado en la prueba grupal, sino que sería su porrista”, relata la publicación.

“Su mente y su cuerpo no estaban sincronizados, dijo ella, lo que la ponía en un grave riesgo. También se retiró de sus siguientes cuatro eventos, y solo retornó para participar en el último. En unos Olímpicos en los que cinco medallas de oro para Biles parecían predestinadas, ganó una plata por equipos y un bronce en la barra de equilibrio”, continuó.

La repentina acción de la gimnasta puso a su equipo en aprietos, obligándolas a sustituirla de emergencia para poder participar. A pesar de la difícil situación que generó, sus compañeras le agradecen por haber dado un importante paso en beneficio de todas.

“Todas sabíamos que debíamos continuar no sin ella, sino por ella. Lo que Simone hizo cambió la forma en que vemos nuestro bienestar, en un 100%. Nos demostró que somos más que el deporte, que somos seres humanos que también pueden tener días difíciles. Realmente nos humanizó”, considera Sunisa Lee, quien obtuvo el oro para Estados Unidos en el all-around.

No todos vieron la decisión de Biles de esta forma, sin embargo, y una gran parte de la sociedad la criticó duramente. La gimnasta defendió su actuar, y asegura que su plan no era alejarse de la competencia, pero la situación simplemente la rebasó.

“Si fuese a renunciar, tuve otras oportunidades de hacerlo. He pasado por tantas cosas en este deporte, y debí haber renunciado por ellas, no en los Juegos Olímpicos. No tiene sentido”, dijo Biles a Time.

Una de esas experiencias traumáticas fue haber sido abusada sexualmente por el exmédico de la selección Larry Nassar, quien hizo lo mismo con cientos de otras víctimas como Simone. Junto a otras tres sobrevivientes, Biles dio su testimonio ante el Senado, y señaló al FBI, USA Gymnastics y otras autoridades por su incapacidad para detener los crímenes de Nassar.

La joven es la única víctima del doctor que continúa compitiendo, y ha seguido presionando para que las autoridades pertinentes enfrenten consecuencias por su responsabilidad en el histórico caso de abuso. “Definitivamente pienso que tuvo un efecto (en mi salud mental). Es demasiada presión para una persona. Siento que la culpa debería estar sobre ellos y no sobre nosotras. Ellos deberían estar sintiendo este dolor, no yo”, expresó la atleta.

La publicación destaca que, en un momento en el que las tasas de depresión y ansiedad se han disparado y que los intentos de suicidio por parte de las adolescentes aumentó un 50%, “Biles puso en claro la importancia de priorizarse a uno mismo y rehusarse a ceder a las expectativas ajenas”.

“Con los ojos del mundo sobre ella, tomó el extraordinario paso de decir: ‘Suficiente’”, continúa el texto dedicado a Biles. “Cuando una mujer deportista negra como Biles toma acciones visibles para cuidar su propia salud mental y física, para indicar que vale la pena protegerla, esa acción tiene un poder especial”.

Solo uno de cada tres adultos negros que necesitan atención de salud mental pueden recibirla. “Es un privilegio de la gente que tiene dinero para ir con un terapeuta. Entrelazado con ello está (el hecho de que) los afroamericanos han sido de manera desproporcionada los pobres y no han logrado que su cuidado de salud pague los servicios de salud mental”, explicó Reuben Buford May, profesor de Sociología en la Universidad de Illinois Urbana-Champaign.

El perfil destaca que Biles por sí sola no podrá solucionar las inequidades respecto a la salud mental ni obligar a la sociedad a esforzarse más por protegerla, “pero ha hecho mucho más difícil el voltear hacia otro lado”.

Colin Kaepernick, otro deportista negro que ha sido castigado y ridiculizado por defender sus convicciones, elogió a Biles por su gracia y valentía.

“Simone Biles ha utilizado su extraordinaria posición como la mejor gimnasta de la historia para inspirar una muy postergada conversación global sobre la salud mental. Su influencia se extiende mucho más allá del reino deportivo y nos muestra que un mundo mejor es posible cuando decimos nuestra verdad con integridad y autenticidad”, expresó Kaepernick, cuya carrera prácticamente acabó al protestar pacíficamente en el campo de fútbol americano por las muertes de personas negras a manos de la policía.

Medio año después de su histórica decisión, Biles confía en que hizo la elección correcta. La joven gimnasta acaba de encabezar una gira artística por Estados Unidos y ha retomado la terapia de salud mental.

“Me sentía destrozada porque las cosas no sucedieron como yo quería pero, mirando al pasado, no lo cambiaría por nada”, concluyó la “Atleta del Año” 2021.