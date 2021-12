'Very Peri', el tono recién creado por Pantone y coronado como el color del 2022

(NOTICIAS YA).-El Pantone Color Institute™ presentó su "cálido" tono recién creado, que fue coronado como el "color del año" para este 2022.

La autoridad mundial del color ha estado ocupada decidiendo el tono que encapsulará mejor al próximo año.

El miércoles reveló 'Very Peri', un tono bígaro que, según la compañía, combina la tranquilidad constante del azul con una enérgica infusión de rojo.

"Es literalmente el más feliz y cálido de todos los tonos azules", dijo Leatrice Eiseman, directora ejecutiva del Pantone Color Institute, describiendo el tono.

Continuó: "Debido a ese matiz rojo, introduce una sensación de novedad empoderadora, y lo que estamos buscando es novedad".

Desde 2000, el instituto ha anunciado anualmente un "Color del año.

Es la primera vez que la compañía fabrica un color en lugar de profundizar en su archivo preexistente, una decisión que fue un elemento vital del proceso de selección de este año, de acuerdo con información publicada por CNN.

"Fue muy importante para nosotros idear un nuevo color, porque ahora tenemos una visión muy nueva del mundo"

La pandemia ha tenido un gran impacto en la forma en que normalmente vivimos y trabajamos, planteando obstáculos que han obligado a las personas a pensar fuera de la caja.

"Hemos pasado por tantos desafíos durante este tiempo, no sabemos qué sucederá de un día para otro", dijo Laurie Pressman, vicepresidente de Pantone, quien también estaba en la llamada. "Es la curiosidad lo que ayuda a las personas a superar estos tiempos difíciles. Lo que llamaríamos creatividad valiente".

"El color simboliza el futuro", agrega Eiseman.

"Tiene esa actitud vivaz y alegre de la que estamos hablando, esa confianza despreocupada y espíritu creativo".

Cada año, Pantone intenta interpretar el espíritu de la época a través de la lente de la teoría del color, minando temas como la moda, el diseño y los interiores en busca de pistas.

Very Peri se integrará en una gama de aplicaciones de Microsoft, por ejemplo:

En forma de protectores de pantalla digitales

Y opciones de interfaz para PowerPoint, Teams, Edge y Windows.

De manera similar, las imágenes de Pantone son novedosas: este año, el nuevo tono se presenta a través de una obra de arte digital, así como la muestra tradicional, solidificando la conexión del color con el mundo tecnológico.

Ya sea que Very Peri de 2022 sea recibido con los brazos abiertos o no, Pressman y Eiseman simplemente están contentos con la conversación. "Me sorprende que escuche a la gente hablar sobre el color del año, gente que de otra manera no está conectada con el color de ninguna manera", dijo Eiseman.

"Lo hemos visto crecer gradualmente a lo largo de los años. Y estamos algo asombrados, pero encantados", continuó. "Porque ese es nuestro propósito".