Advierten sobre consecuencias del mandato de cirugía electiva ante ola de COVID

(NOTICIAS YA).- Ante la nueva ola de COVID-19 que azota la costa este del país, los estados de Nueva York y Massachusetts han ordenado a los hospitales cancelar las cirugías que no son de emergencia, si están cerca de su capacidad máxima, pero algunos médicos advierten sobre el riesgo que conlleva.

Desde el otro lado del país, los administradores del sistema hospitalario de San Diego vigilan el avance del COVID previendo que el mismo mandato regrese al condado.

Sin embargo, un experto en salud advierte que este tipo de mandatos tienen graves consecuencias, incluso que empeore un posible aumento de casos COVID-19.

Los más afectados con este tipo de mandatos son los pacientes, más aún aquellos a los que ya se les han cancelado cirugías.

“Cuando llegaba al hospital, me llamaron y me dijeron que no viniera a la cita porque la cirugía había sido cancelada”, dijo Lynda Morris, quien vive en Rochester, Nueva York, de acuerdo con NBC.

Lynda esperaba con emoción el viernes para finalmente recibir un reemplazo de rodilla, una cirugía que se supone debió recibir en octubre pero que fue reprogramada por la escasez de personal ante los mandatos de vacunas.

El caso de la mujer, que requiere del procedimiento para tener movilidad sin dolor, forma parte de los miles de pacientes de la costa este con cirugías catalogadas como “electivas” que estarán en pausa hasta que los casos de COVID vuelvan a disminuir.

A inicios de 2020, los hospitales de San Diego tuvieron que acatar el mismo mandato, lo que provocó que las cirugías se acumularan en gran medida, situación que se agravó por ciberataques y la escasez de personal.

Aunque no se ha registrado un aumento significativo en los casos de COVID-19, la directora médica de atención aguda de Scripps Health, Ghazala Sharieff, advierte que los mandatos no solo perjudican al paciente sino que no son de ayuda para tratar a hospitalizados con coronavirus.

“Manejemos esto. Sabemos con qué personal tenemos. Sabemos dónde tenemos que mover eso. El simple hecho de cerrar una clínica no significa que el personal de la clínica pueda ingresar al quirófano. Así que hemos aprendido a gestionar esto. Ajustemos nuestra carga de casos, hemos aprendido qué casos deben resolverse”, dijo Sharieff al medio local.

La médica destacó que aunque los mandatos están bien intencionados, también están equivocados, por lo que el gremio pide que ya no existan.