Corte Suprema permite demanda por ley anti-aborto de Texas

(POLÍTICA YA). – Aunque dejó en vigor la ley de Texas que prohíbe el aborto tras las seis semanas de embarazo, la Corte Suprema decidió este viernes que podrá avanzar una demanda de clínicas proveedoras de abortos en contra de la legislación.

En una decisión de 5-4, el alto tribunal allanó el camino para que los proveedores de servicios de aborto presenten su demanda federal para que se impugne la restrictiva ley, pero limita los funcionarios estatales que pueden ser demandados.

El fallo no se ocupó directamente de la legalidad de la prohibición por lo que la ley de Texas permanece intacta por ahora.

Más bien, los jueces determinaron que los tribunales federales tienen el poder de revisar su recusación legal contra algunos de los acusados nombrados.

Al mismo tiempo, el tribunal se negó, 8-1, a reactivar una demanda presentada por el Departamento de Justicia, que había argumentado que el gobierno federal debería poder buscar detener a Texas en una situación en la que una ley estatal que restringe un derecho constitucional busca eliminar la revisión judicial.

DISCREPANCIA

La jueza Sonia Sotomayor discrepó. En un disenso separado al que se unieron los jueces Stephen Breyer y Elena Kagan, escribió que el fallo del viernes no demostró valor para defender a la corte y "deja todo tipo de derechos constitucionales más vulnerables que nunca".

“En los meses transcurridos desde que esta Corte falló en imponer la ley, los legisladores en varios estados han discutido o introducido legislación que replica su esquema para apuntar a los derechos desfavorecidos localmente”, escribió Sotomayor.

“Una vez más, la Corte Suprema no ha logrado poner fin al plan de caza de recompensas de Texas y proteger nuestros derechos constitucionales”, tuiteó la organización Planned Parenthood. “No han logrado brindar alivio a las pacientes y los proveedores de Texas que han sufrido durante 100 días bajo esta ley inconstitucional. Seguiremos luchando”.

