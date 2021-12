Muere personaje de "Sex and the City" y se desploman acciones de Peloton

Atención: el siguiente texto contiene spoilers de la serie de HBO Max “And Just Like That”, secuela de “Sex and the City”.

(NOTICIAS YA).- Luego de que una de sus famosas bicicletas estáticas le causara la muerte a un personaje de TV, las acciones de la compañía de aparatos deportivos Peloton se desplomaron el jueves.

De acuerdo con un reporte de Variety, las acciones de la en ocasiones polémica empresa cayeron un 11.3%, alcanzando su nivel más bajo en 19 meses, y continuaron devaluándose un 5% durante la mañana del viernes.

En la serie estrenada este 9 de diciembre, Mr. Big (Chris Noth) completa una extenuante sesión de ciclismo a bordo de una bicicleta Peloton. Justo después, sufre un infarto y muere sorpresivamente.

La compañía asegura que aprobó la aparición de su producto en la serie, así como la de una de sus instructoras, pero dijo que desconocía la forma en que este participaría en la historia.

No fue la bicicleta Peloton lo que mató al eterno enamorado de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), aseguró después la compañía, sino sus malos hábitos. ¿O habrá sido el karma por dejarla en el altar?

“Estoy segura de que los fanáticos de ‘SATC’, como yo, están tristes por la noticia de que Mr. Big muere de un infarto. (Él) tuvo un estilo de vida extravagante, que incluía cócteles, cigarros y grandes filetes, y enfrentaba un riesgo severo pues tuvo un episodio cardiaco en la Temporada 6”, explicó la cardióloga Suzanne Steinbaum, miembro del grupo asesor en salud y bienestar de Peloton.

“Esas decisiones en su estilo de vida y posiblemente también su historia familiar, que seguido es un factor significativo, habrían sido la causa más factible de su muerte. Montar su bicicleta Peloton incluso pudo haber ayudado a retrasar el ataque”, añadió.

La empresa se fortaleció considerablemente en el marco de la pandemia de COVID-19 y ante el cierre de los gimnasios. La serie de HBO no habría sido la única culpable de la caída de las acciones, pues se prevé que los consumidores vuelvan a gastar menos en productos y servicios de ejercicio en casa una vez que los casos de coronavirus estén bajo control.