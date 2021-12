¿Te pueden cancelar la visa de turista si te vacunas contra COVID-19 en EE.UU.?

(NOTICIAS YA).-Un tema está provocando temor en la comunidad fronteriza al momento que turistas se aplican la vacuna contra el coronavirus.

Se trata de presuntos reportes de que agentes de CBP están cancelando la visa de turista a los que cruzan a los Estados Unidos para vacunarse contra COVID-19.

Por el momento, solo hay un caso confirmado y lo lleva un abogado de San Diego, quien dice que los oficiales del gobierno muchas veces suelen interpretar la ley por motivos completamente fuera de lo establecido.

“Le preguntaron si se había vacunado dijo que sí, se vacuno en Estados Unidos, y el oficial no solo le canceló la visa, sino que lo acuso de cometer un crimen lo cual no es un crimen y ordenó su deportación a México,” comentó Jan Bejar, abogado de inmigración.

Ante estos rumores, CBP respondió con un comunicado:

“No tenemos conocimiento de que ninguna visa de viajero haya sido revocada o cancelada únicamente por este motivo. Un retiro/devolución bajo estas circunstancias generalmente no resultaría en la cancelación de la visa a menos que existan otras circunstancias agravantes.”

“Yo no considero que los oficiales que lo hayan hecho lo están haciendo por instrucciones del mando del gobierno, lo hacen de manera independientemente, porque ellos toman la decisión de hacerlo,” dijo Bejar.

Se registró otro caso, no comprobado, que se transmitió por medio de redes sociales y en varios medios al sur de la frontera, en el que una abogada mencionaba el caso de una persona en Laredo.

Supuestamente dijo que le quitaron la visa por vacunarse en suelo estadounidense, pero no mencionó que estaba transportando productos prohibidos al tratar de ingresar con su visa de viajero.

“Este señor puede agarrar y decir: me cancelaron la visa porque me vacune en Estados Unidos, el hecho de que hayas traído contrabando en el coche realmente es la base de que te hayan cancelado la visa, no el que te hayas vacunado,” agregó Bejar. “Las redes sociales son un método muy eficiente para difundir información, el problema es que a veces la difunden de una manera irresponsable.”

Las reclamaciones que se publican en las redes sociales son quizás una exageración de las consecuencias o un malentendido del procedimiento CBP por parte de un viajero afectado, agregó el comunicado de CBP.

“Cuando un abogado agarra y empiezan a propagar una situación como ésta, lo que hacen es generar pánico. Cuando hay pánico en la comunidad significa más clientes y más ingresos, es completamente una falta de ética.” Dijo Bejar.

Abogados comentaron que en cualquier lugar se dan casos esporádicos donde oficiales de gobierno acusan a otras personas de cometer un crimen, cuando realmente no han violado la ley, y que vacunarse en los Estados Unidos no es un crimen ni causa para la cancelación de una visa.