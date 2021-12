Top 10: Las Mejores Películas Del 2021

Si 2021 no fue el regreso completo a la normalidad que todos esperábamos, hubo cosas que agradecer durante los últimos 12 meses. En particular, que después de otro difícil periodo, el cine finalmente regresó a las salas y las películas regresaron a su hogar natural en la pantalla grande.

Y entre los filmes que finalmente se estrenaron, había algo para todos. Un montón de éxitos de taquilla, cintas épicas de ciencia ficción, musicales que cantan y bailan, dramas íntimos, thrillers emocionantes y rarezas que no se pueden clasificar.

No es una manera de decir que unas son mejores que otras, sino más una forma de recomendar los títulos imprescindibles del año, esas películas que no debes perderte por nada del mundo sin importar que estén en el primer o el vigésimo puesto.

Aquí nuestro top, sin olvidar que todo puede cambiar hasta que den las campanadas de Año Nuevo.

Las Mejores Películas Del 2021

10- Dune

En esta visionaria adaptación del alucinante libro de Frank Herbert, el director Denis Villeneuve desmenuza toda la política y las intrigas de la realeza, hasta que lo que queda parece una tragedia griega, mientras el público se sumerge en un mundo a la vez futurista y retro-fascista.

9- The Beatles: Get Back

No todos los documentales te permiten pasar ocho horas con "Los Beatles". En Get Back, esa sensación de volar en el estudio es un privilegio que podemos probar a través de la pantalla. Y lo que hace que el documental de Peter Jackson sea un regalo constante, es que utiliza las sesiones de grabación para explorar el enigma de quiénes eran The Beatles: cuatro jóvenes con almas atemporales.

8- Saint Maud

El debut como director Rose Glass te encantará y aterrorizará en igual medida. Es una experiencia religiosa inquietante, no importa cómo se mire, la película es una auténtica revelación y el tipo de terror sagrado que restaura la fe en un género.

7- The Velvet Underground

Una obra maestra de un retrato de una banda de rock. Esta crónica del ascenso y caída de The Velvet Underground, toma prestado el vocabulario del cine experimental de esa época y da una sensación de los entornos avant-garde de la época y las primeras impresiones del Pop-art.

6- Jack Snyder's Justice League

Una pieza de cómic pop wagneriano reluciente y ominoso, sus historias de superhéroes se desarrollan con una furia imaginativa y sus batallas se derraman con una grandeza oscura digna de Tolkien. Sin duda la mejor en la mejor con superhéroes del último año.

5- Cruella

Un live-action de Disney sobre cómo Cruella de Vil, la villana aristocrática de 101 Dálmatas, creció como huérfana en el Londres de los 70 con el cabello de dos tonos y un estilo fashionista que la llevaría lejos.

4- Summer Of Soul (...Or, When The Revolution Could Not Be Televised)

El baterista Ahmir 'Questlove' Thompson tuvo su debut como director con esta película cargada de electricidad sobre el llamado Black Woodstock, un festival de seis semanas celebrado en un parque público de Harlem, con grandes estrellas actuando de forma gratuita para el público.

3- Spencer

El fascinante drama de Pablo Larraín, canaliza la vida privada de la princesa Diana, la sacudida y las chispas de ansiedad y melancolía que la han convertido, durante un fin de semana navideño con la Familia Real, en un naufragio nervioso sin causa.

2- House Of Gucci

El drama sumamente entretenido de Ridley Scott sobre las conspiraciones que derribaron la dinastía de la moda Gucci, cuenta con una audacia propia: las puñaladas por la espalda y la venganza son los protagonistas.

1- Drive My Car

La majestuosa adaptación del libro de Haruki Murakami, dirigida por Ryusuke Hamaguchi, retrata perfectamente la historia corta en donde un actor y director de teatro, se cruza con una señorita que se convierte en su chofer y tras unas semanas tortuosas, logran convertirse en buenos amigos.