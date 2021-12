Joe Biden y la Casa Blanca reaccionan ante la tragedia

(NOTICIAS YA).-El presidente Biden calificó como "una tragedia inimaginable", a la pérdida de vidas durante las tormentas que azotaron Estados Unidos en las últimas horas.

"Esta mañana, me informaron sobre los devastadores tornados en el centro de Estados Unidos. Perder a un ser querido en una tormenta como esta es una tragedia inimaginable. Estamos trabajando con los gobernadores para asegurarnos que tengan lo que necesitan mientras continúan la búsqueda de sobrevivientes y las evaluaciones de daños".

This morning, I was briefed on the devastating tornadoes across the central U.S. To lose a loved one in a storm like this is an unimaginable tragedy. We’re working with Governors to ensure they have what they need as the search for survivors and damage assessments continue.

— President Biden (@POTUS) December 11, 2021