Sube a seis el número de muertos tras colapso en almacén de Amazon

(NOTICIAS YA).-Desgraciadamente ya son seis las personas fallecidas, luego de que las tormentas de las primeras horas de este día colapsaran parcialmente la estructura de un almacén de Amazon en Edwardsville, Illinois.

Al menos 45 personas lograron salir del edificio, con uno de los heridos teniendo que ser trasladado en ambulancia aérea, de acuerdo con el jefe de policía, James Whiteford.

"Hace unas horas, concluyó la labor de rescate y nos concentramos ahora solo en la recuperación", continuó.

La fase de recuperación tomará alrededor de tres días y los cuerpos de emergencia seguirán buscando cualquier señal de vida.

Amazon confirmó que hubo muertes, sin especificar la cantidad.

"Estamos muy tristes de que miembros de nuestra familia Amazon hayan perdido la vida como producto de las tormentas en Edwardsville, Illinois. Nuestros pensamientos y oraciones están con sus seres queridos y con cualquiera que haya sido afectado por las tormentas que azotaron al país", publicó en Twitter el CEO de Amazon, Dave Clark.

