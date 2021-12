Los primeros oficios de Vicente Fernández: pintor, mesero y albañil

Vicente Fernández falleció el día de hoy a las 6:15 a.m. en un hospital de Guadalajara Jalisco, tras estar hospitalizado por más de tres meses debido a una caída.

Con más de cinco décadas de trayectoria artística, el Charro de Huentitán se consagró como una de las figuras más icónicas en la historia de la música regional mexicana a nivel internacional. Pero, ¿Qué hacía "Chente" antes de obtener toda esa fama y reconocimiento mundial?

Mucho antes de convertirse en el ícono de la música mexicana, Vicente Fernández Gómez, trabajó arduamente para obtener dinero para su familia, la cual estaba compuesta por su madre, María Paula Gómez Ponce, su padre, José Ramón Fernández Barba, y sus hermanas, María Refugio y Teresa.

Desde muy pequeño, Vicente se dedicó a la vida rural, dejando la educación primaria a los 12 años. Desde entonces se dedicó a las labores del campo junto a su padre, en sembradíos de su natal Jalisco.

Más tarde, cuando Vicente era adolescente, su familia se mudó a la ciudad de Tijuana, en donde según la periodista argentina Olga Wornat, El Charro de Huentitán se dedicó a la venta de calzado pues este era el negocio familiar.

De igual forma, Vicente trabajó lavando coches, sirviendo mesas y limpiando baños y platos en un restaurante llamado "La Casita". Algunos dicen que incluso boleó zapatos para obtener un poco de dinero. Conforme fue ganando experiencia y edad, logró incorporarse a una constructora, en donde trabajó como albañil en la construcción de edificios.

Sin embargo, luego de unos años de trabajo duro, una afectación en su salud no le permitió continuar, por lo que se dedicó a ser pintor de brocha gorda, un trabajo para el que resultó tener habilidad: "Me la pasaba lijando las paredes, quedaba blanco hasta las pestañas y siempre cantando. Me decían el Cuñado. En las mañanas, cada quien elegía a su estudiante y todos los pintores me querían a mí para que les cantara”, compartió Don Vicente hace unos años durante una entrevista con Paty Chapoy.

La carrera musical de Vicente Fernández, comenzó en 1965, cuando audicionó en la XEW-AM para posteriormente, en un año, firmar su contrato con Sony, donde grabó sus primeros éxitos como 'Perdóname', 'Cantina Del Barrio' y 'Tu Camino Y El Mio'.

"Chente" empezó a trabajar en Televisa unos años más tarde, en donde interpretó en vivo el éxito musical 'Volver, Volver', y fue catapultado a la fama internacional casi de inmediato. En 1991 fue considerado como "el Frank Sinatra de las Rancheras" por el diario estadounidense The Houston Chronicle.

Medios especializados internacionales, han considerado a Don Vicente Fernández como "el cuarto gallo" entre los cantantes más importantes de México, solo por detrás de intérpretes como Jorge Negrete, Pedro Infante y Javier Solís.