California planea copiar las tácticas de aborto de Texas para el control de armas

(POLÍTICA YA). – Gavin Newsom, gobernador de California, quiere imitar al estado de Texas y su restrictiva ley que prohíbe el aborto después de las seis semanas de embarazo.

Pero Newsom, un político liberal que hace pocos meses sobrevivió a un intento republicano para sustituirlo, quiere aprovechar aspectos de la controversial legislación de Texas para un fin totalmanete distinto: ampliar el control de armas en California.

Newsom dijo que ordenó a su personal que trabaje con la legislatura estatal y el Fiscal General estatal, Rob Bonta, para redactar un proyecto de ley que permita a ciudadanos privados presentar demandas "contra cualquiera que fabrique, distribuya o venda un arma de asalto o un equipo o piezas de armas fantasma" en el estado de California".

Ese mismo mecanismo figura en la restrictiva ley anti-aborto de Texas.

"Si la forma más eficiente de mantener estas armas devastadoras fuera de nuestras calles es agregar la amenaza de demandas privadas, deberíamos hacer precisamente eso", dijo el gobernador.

IMITACIÓN

La declaración de Newsom se produjo después de que la Corte Suprema no tomó medidas para bloquear o rechazar la ley de Texas, que prohíbe los abortos tan pronto como se pueda detectar un latido fetal, lo que puede ser tan solo seis semanas.

Pero el tribunal votó 8-1 para permitir que continúen los desafíos legales a la legislación, sobre todo porque empodera a personas privadas para que actúen como vigilantes y puedan demandar a cualquier persona que facilite un aborto en Texas.

"¡¿SCOTUS está permitiendo que ciudadanos privados en Texas demanden para detener el aborto?!" Se preguntó el gobernador en un tuit este sábado.

"Si ese es el precedente, entonces dejaremos que los californianos demanden a quienes colocan armas fantasma y armas de asalto en nuestras calles", dijo Newsom. "Si TX puede prohibir el aborto y poner en peligro vidas, CA puede prohibir las armas de guerra mortales y salvar vidas".

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) December 12, 2021