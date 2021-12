Corte Suprema rehúsa bloquear el mandato de vacunas de Nueva York

(POLÍTICA YA). – La Corte Suprema rehusó este lunes bloquear el mandato de vacunas contra el coronavirus Nueva York para trabajadores de la salud aun cuando citan objeciones religiosas para rechazar la inoculación.

En una orden sin firmar que, como de costumbre, no incluye razonamiento, la mayoría de los jueces del tribunal rechazaron dos solicitudes de emergencia de trabajadores de la salud, médicos y enfermeras de Nueva York para bloquear el requisito.

Los jueces conservadores Samuel Alito, Neil Gorsuch y Clarence Thomas discreparon.

Gorsuch presentó una disidencia de 14 páginas en la que afirma que la mayoría había traicionado el compromiso del tribunal con la libertad religiosa, y señaló que los médicos y las enfermeras "han hecho todo lo posible para atender a sus pacientes" durante la pandemia..

La disputa surgió cuando tres enfermeras y un grupo llamado We the Patriots USA, Inc, desafiaron el mandato, argumentando que permitía exenciones para aquellos con objeciones médicas pero no para personas con objeciones religiosas.

La regla, que está actualmente en vigor, cubre a los trabajadores en hospitales y hogares de ancianos, agencias de atención médica domiciliaria, centros para adultos y hospicios.

TOLERANCIA

Hasta ahora, los jueces han permitido que los mandatos estatales de Indiana, Maine y Nueva York sigan adelante, lo que sugiere que la corte tiene tolerancia hacia los esfuerzos estatales para luchar contra Covid-19 en medio de un aumento de la variante Delta.

En su disensión, Gorsuch escribió que las consecuencias prácticas de la decisión del tribunal serían graves.

El juez dijo que dos de los médicos no son "anti-vacunas que se oponen a todas las vacunas", pero que se debe respetar la sinceridad de sus creencias religiosas.

Gorsuch señaló que solo recientemente Nueva York había indicado que no se aceptarían exenciones religiosas y enfatizó el hecho de que el estado acomodaba a aquellos con objeciones no religiosas al mandato.

"Incluso si uno pudiera leer las acciones del Estado como algo más que signos de animosidad, quedan pocas dudas de que el mandato revisado estaba dirigido específicamente a las creencias y prácticas religiosas poco ortodoxas de los solicitantes", añadió.

La Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano dijo en diciembre pasado en una nota aprobada por el Papa Francisco que recibir la inyección estaba moralmente permitido.