Elon Musk es la persona del año según la revista Time

(NOTICIAS YA).-La revista Time nombró a Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, como la persona del año en 2021.

"La persona del año es un indicador de influencia, y pocas personas han tenido más influencia que Elon Musk en la vida en la Tierra, y potencialmente también en la vida fuera de la Tierra", escribió el editor en jefe de Time Edward Felsenthal.

"En 2021, Musk emergió no solo como la persona más rica del mundo, sino también como quizás el ejemplo más rico de un cambio masivo en nuestra sociedad".

Elon Musk (@elonmusk) is TIME's 2021 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/8Y5BhIldNs pic.twitter.com/B6h6rndjIh

— TIME (@TIME) December 13, 2021