Miles de residentes sin electricidad al norte del condado de San Diego

(NOTICIAS YA).-Más de 6,650 clientes de la compañía de gas y electricidad de San Diego (SDG&E, por sus siglas en inglés), en el norte del condado se quedaron sin energía el lunes por la mañana.

Las áreas afectadas incluyen: Del Mar, Fairbanks Ranch, North City West, Rancho Santa Fe, Eden Gardens, el área de San Elijo Lagoon, Solana Beach y Torrey Pines.

Crews have been working hard to restore the outage impacting North County customers. We’ve successfully restored ~10K and working to restore the remaining customers by 12:30 p.m. We understand there is never a good time to lose power and we thank you for your patience.

