"Santa Claus no existe", dijo obispo a grupo de niños y luego pidió disculpas

(NOTICIAS YA).-El obispo de Noto en Sicilia sorprendió a los escolares la semana pasada cuando lanzó "una bomba" durante un festival de arte, diciéndoles que Santa Claus no era real.

"No, Santa Claus no existe. De hecho, agregaría que el rojo del traje que lleva fue elegido por Coca Cola exclusivamente con fines publicitarios", dijo Antonio Staglianò a los niños, según medios sicilianos.

Medios italianos informaron que los comentarios se produjeron durante un acto celebrado en la festividad de San Nicolás, inspiración inicial para la figura de Santa Claus y ampliamente conocido por su generosidad.

Sin embargo, después de que los comentarios del obispo se volvieran virales, la Diócesis de Noto publicó una disculpa en su página de Facebook, escrita por el secretario de prensa de Staglianò, el padre Alessandro Paolini.

"En primer lugar, en nombre del obispo, lamento esta declaración que ha decepcionado a los niños y quiero aclarar que esta no era en absoluto la intención del señor Staglianò", dijo el comunicado.

Paolini dijo que el objetivo del obispo era "reflexionar sobre el significado de la Navidad y las hermosas tradiciones que la acompañan con mayor conciencia y recuperar la belleza de una Navidad ahora cada vez más 'comercial' y 'descristianizada'".

"Si todos podemos sacar una lección, jóvenes o mayores, de la figura de Santa Claus (que se origina con el obispo San Nicolás) es esta: menos regalos para" crear "y" consumir "y más" regalos "para compartir,", agregó el comunicado.

Staglianò también revisó los comentarios en una entrevista con el periódico italiano La Repubblica publicada este viernes, diciendo: "No les dije que Santa Claus no existe, pero hablamos sobre la necesidad de distinguir lo que es real de lo que no lo es".

"Ha salido un hecho real, a saber, que la Navidad ya no pertenece a los cristianos", dijo Staglianò al periódico, y agregó que "el ambiente navideño de luces y compras ha reemplazado a la Navidad".

Dijo que la "cultura de consumo" había oscurecido el verdadero significado de la fiesta, que era un mensaje de generosidad, ilustrado por el nacimiento del niño Jesús, que "nació para entregarse a toda la humanidad".

La disculpa coincidió, diciendo que en Navidad "recibimos el regalo por excelencia, Jesucristo", y sugirió "aparecer para alguien a quien hemos estado descuidando o ignorando durante mucho tiempo o reparar una relación dañada" como un regalo más significativo.

*Con información de CNN en español.