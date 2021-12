Todo lo que se sabe de la "infidelidad" de Eduin Caz a su esposa

Hace un par de días, el cantante de Grupo Firme, Eduin CAz, se hizo tendencia en redes sociales, luego de que una mujer originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, asegurara haber mantenido una relación con el frontman mientras este estaba casado con Daisy Anahy, actual pareja de Caz.

La mujer se identificó como Stephanie Hernández y fue a mediante su perfil de TikTok, que comenzó a subir algunos videos afirmando que la misma esposa de Caz, le escribió para cuestionarla acerca de lo que estaba diciendo.

Más adelante, y a petición de los miles de usuarios de la plataforma, Stephanie compartió un video en el que supuestamente se ve a Eduin Caz durmiendo en una cama con ella. Sin embargo, aunque la chihuahuense insiste en que se trata de el cantante de regional mexicano, los usuarios se mantuvieron reservados.

La joven también compartió un video desde su cuenta de Instagram, en el que relata los hechos conforme fueron ocurriendo, así como la infidelidad que ocurrió en el 2019 cuando Grupo Firme visitaba Ciudad Juárez. Según su testimonio, la joven nunca se enteró de que Caz estuviera casado.

"En el año 2019, en el mes de octubre, vino Grupo Firme a mi ciudad y yo, para ese entonces, ya estaba formando una amistad con uno de los integrantes, el cual, el día de concierto me invitó al after. Ya estando en el after, él se acercó y me empezó a sacar plática... yo no tenía idea que se estaba casado, sólo sabía que tenía un hijo", contó Stephanie a sus seguidores.

La joven también declaró, que Eduin Caz había sido infiel en el pasado con otra mujer originaria de Tijuana. Al igual que Stephanie, esta mujer buscó desenmascarar al cantante, sin embargo se encontró con desacreditaciones e insultos por parte de sus seguidores.

"La tacharon de mentirosa cuando sí es verdad, cuando pasó todo lo de esta chava yo estaba pensado ‘sí es cierto’. Y él es súper cínico en sus historias respondiendo que no es cierto. Así que quise respaldar a esta chica que, por cierto, es súper linda y subir lo que yo sabía y lo que pasó", compartió.

Por su parte, Eduin Caz, admitió la infidelidad hacia su esposa Daisy Anahy, pero a su vez narró su versión de los hechos. Según el cantante, Stephanie Hernández lo intentó extorsionar hace unos años con hacer pública la infidelidad, razón por la que él mismo decidió contarle lo ocurrido a su esposa.

Caz compartió un video en su cuenta de Instagram en el que detalla cómo fue que decidió contarle a su esposa y aceptar su culpabilidad: "Yo mismo (le enseñé el video) a mi esposa porque la señorita quería extorsionarme con ese video, quería dinero. Le dije: ‘No, no te voy a dar dinero’. Preferí enseñárselo yo a mi mujer. Yo solucioné los problemas con mi mujer, acepté mi culpabilidad y lo que hice fue decirle: ‘Esto pasó, aquí está'", narró el frontman para sus seguidores en Instagram.

El cantante añadió que lo sucedido con esta joven, fue hace años atrás y "es pasado" para él y su familia. "Eso es pasado, ya lo pisamos ella y yo. Detalles que yo no sé porqué la señorita los saca ahorita", continuó diciendo en su video. "Mija, yo ni te topo y ni al caso, soy cantante. Haz lo que tú quieras, con tu vida, con tus redes sociales. Ya lo sacaste y ni modo; pero, gracias a dios, yo estoy bien con mi familia, estoy bien con mi esposa desde entonces", añadió.

Por último, el cantante afirmó que vive un momento increíble en su matrimonio y en su familia, y que eso fue un error del pasado que no tiene porque definir su futuro: "A mi esposa desde entonces la trato como reina, la voy a seguir tratando como reina y siempre va a estar para mí, yo voy a estar para ella. Entonces, yo estoy muy bien con mi familia", finalizó.