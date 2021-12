Aprueban mandato de vacuna COVID-19 para el Distrito Escolar de Sweetwater

(NOTICIAS YA).-El Distrito Escolar Unificado de Sweetwater aprobó un mandato de vacunación contra COVID-19 para todos los estudiantes y el personal elegibles el lunes por la noche.

En una votación de 5-0 durante la junta escolar, se aprobó el mandato que requerirá la vacuna COVID-19 para todo el personal como condición de empleo y para todos los estudiantes de 16 años en adelante para continuar su educación en el campus.

Para el 1 de febrero de 2022, los miembros del personal deben tener prueba de que han recibido su primera dosis o presentar una solicitud de exención.

Los padres deberán notificar a las escuelas antes de febrero si sus estudiantes serán vacunados o si optan por participar en el aprendizaje virtual como alternativa.

Item Q-6 Adopt Resolution No. 4762, Creating a COVID-19 Vaccine Mandate for the SUHSD Staff, Students and Facilities passes 5-0. For a full description on this item click here: https://t.co/n5j9qGWr11 #SUHSD

— Sweetwater Schools (@SUHSD) December 14, 2021