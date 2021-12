Hace 1 año se aplicó por primera vez la vacuna Covid en Estados Unidos

(NOTICIAS YA).- El 14 de diciembre de 2020 se suministraron las primeras dosis de la vacuna contra el Covid-19 en Estados Unidos.

El biológico era de Pfizer/BioNTech, que recibió la autorización de uso de emergencia por parte de la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA, por sus siglas en inglés) apenas tres días antes. Pronto llegaron las autorizaciones para las vacunas de Moderna y Johnson & Johnson.

Un año después, millones de personas en el país, y miles de millones en todo el mundo, han recibido la vacuna contra el coronavirus. La pandemia continúa, pero la vacunación ha salvado innumerables vidas, reducido las hospitalizaciones y ayudado a restablecer algo de normalidad a la vida.

Las vacunas también han sido recibidas con escepticismo y miedo por muchas personas, quienes se niegan a recibir la inyección. Los mandatos de vacunación han desatado protestas, generado disputas entre las empresas y sus trabajadores y complicado los viajes internacionales.

Asimismo, más dosis llegan desproporcionadamente a los países más ricos, lo que deja a las naciones más pobres con menos protección.

Mientras se acerca al segundo aniversario de la pandemia, el mundo debe luchar contra la fatiga que esta ha causado, sin dejar de lado las nuevas variantes descubiertas. A pesar de las adversidades, cientos de miles de personas siguen presentándose todos los días para recibir la vacuna en Estados Unidos.

A un año de que comenzara la vacunación en el país, estas son algunas de las cifras más importantes.

Al menos 485 millones: Se trata de la cantidad aproximada de dosis de vacunas contra el coronavirus que se han administrado en un año en Estados Unidos. Casi el 60% han sido de Pfizer/BioNTech, el 38% corresponde a la vacuna de Moderna y menos del 4% a Johnson & Johnson.

2 millones: La cantidad promedio de dosis que se administran cada día en Estados Unidos. El ritmo de la vacunación se redujo drásticamente durante el verano, pero ha crecido nuevamente. Ahora mismo, las dosis de refuerzo representan más de la mitad de la cifra que se administra cada día, pues su ritmo se aceleró en las semanas desde que fue identificada la variante ómicron.

Por lo menos 202 millones: El número de personas de todas las edades que están completamente vacunadas en el país, equivalente al 60.9% de la población total, según cifras de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

La cobertura aumenta según el grupo de edad. Más del 87% de las personas mayores están completamente vacunadas, pero menos del 60% de los adultos menores de 25 años y aproximadamente la mitad de los adolescentes de 12 a 17 años también lo están.

23.4%: El porcentaje de personas elegibles en Estados Unidos –adultos y niños—que no han recibido una sola dosis de la vacuna, según los CDC; equivale a 73 millones de personas. Las condiciones varían por estado: más de ¾ de la población en Vermont está completamente vacunada, pero menos de la mitad de los residentes está completamente vacunada en Alabama, Georgia, Idaho, Louisiana, Mississippi y Wyoming.

16.7%: El porcentaje de niños de 5 a 11 años en Estados Unidos que han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus, según un informe de la Kaiser Family Foundation. Los datos de los CDC acercan esa cifra al 19%. Aproximadamente el 10% de los niños de esta edad están completamente vacunados, según los CDC.

Aproximadamente 3 de cada 10: Esta es la proporción de padres que dicen que “definitivamente no” vacunarán a sus hijos, de acuerdo con una encuesta de Kaiser Family Foundation.

35%: El porcentaje de mujeres embarazadas en EE.UU. que han recibido la vacuna, según los CDC. Este grupo tiene un mayor riesgo de contraer enfermedades graves por Covid-19, incluyendo el ingreso a Cuidados Intensivos, el uso del respirador y la muerte”, dice la agencia.

Casi 800 mil: El número de muertes por coronavirus reportadas en Estados Unidos.

5.3 millones: El número de muertes por coronavirus reportadas en todo el mundo.

8,500 millones: El número de vacunas administradas en todo el mundo hasta el momento. Sin embargo, “la gran mayoría se ha administrado en países de ingresos altos y medianos. Si estas dosis se hubieran distribuido de manera equitativa, habrían sido suficientes para cubrir a todos los trabajadores de la salud y las personas mayores en todo el mundo”, lamentó la OMS.

47%: La proporción de la población mundial que está completamente vacunada contra el Covid-19, según Our World in Data. Los países de ingresos altos han administrado más del doble de dosis de vacunas per cápita en comparación a los de ingresos bajos.

Al menos 65%: El porcentaje de personas vacunadas al menos parcialmente en países de altos ingresos como Francia, Japón y Estados Unidos, según las Naciones Unidas, equivalente a dos de cada tres personas.

Al menos 8.35%: El porcentaje de personas vacunadas al menos parcialmente en países de bajos ingresos como Afganistán, Etiopía y Sudán, según la ONU, equivalente a una de cada 12 personas.

