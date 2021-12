Las fiestas pueden ser estresantes para tu perro y así puedes calmarlo

(NOTICIAS YA).-Todos esos saludos navideños y felices reuniones son parte de la diversión de diciembre, pero puede que no sea tan divertido para tu perro.

Según The American Kennel Club, las personas desconocidas, los ruidos fuertes y los nuevos entornos pueden causar ansiedad relacionada con el miedo en los perros.

Así que el ajetreo y el bullicio de las fiestas pueden causar estrés y ansiedad a las mascotas, especialmente si tiene un hogar lleno de invitados o caras nuevas, de acuerdo con información de CNN. Y los perros también pueden experimentar ansiedad por estar separados de sus familiares, quedarse solos o mudarse a una nueva casa.

Es bueno tenerlo en cuenta si sus planes de vacaciones implican viajar o adoptar una nueva mascota.

"Es normal esperar un cambio en el comportamiento de nuestros perros o gatos durante esta época del año", dijo el Dr. Jose Arce, presidente de la Asociación Americana de Medicina Veterinaria. "Y es importante que reconozcamos algunos de los signos de ansiedad para que podamos hacer algo al respecto".

A medida que la temporada navideña está en pleno apogeo, esto es lo que los expertos dicen que debe buscar para mantener a sus animales tranquilos:

Signos de ansiedad, inquietud o miedo

El jadeo, el caminar, la agresión, los ladridos excesivos, el babeo, la destrucción y los accidentes en la casa pueden ser signos de ansiedad. Lo mismo ocurre con la inquietud y no comer en un horario típico. Prestar atención al lenguaje corporal, por ejemplo, un perro que echa las orejas hacia atrás o muestra el blanco de los ojos, también puede indicar miedo.

Ese comportamiento podría ser un evento único o un problema a más largo plazo que requiera una visita a un veterinario, según los veterinarios y especialistas en comportamiento animal que hablaron con CNN.

Algunos signos de estrés a menudo son malinterpretados como emoción o alegría por los dueños de mascotas, dicen los expertos. Los perros pueden ser pegajosos cuando están ansiosos y pueden permanecer cerca de sus dueños o incluso intentar acercarse a nuevas personas para detectarlos, según Rosie Bescoby, conductista clínica de animales y portavoz de la Asociación de Consejeros de Comportamiento de Mascotas del Reino Unido.

La hiperactividad es otro signo de estrés animal que la gente podría malinterpretar como su mascota pasando un buen rato.

Dale a tu perro un espacio seguro

Lo más importante que pueden hacer los dueños de perros es asegurarse de que su mascota tenga un lugar donde pueda relajarse si los visitantes y las caras desconocidas se vuelven demasiado.

"Ya sea que esté celebrando solo o con una familia numerosa, es importante brindar un lugar seguro y tranquilo para sus mascotas para que puedan escapar de la emoción", dijo Arce.

Es importante recordar que lo que puede resultar divertido para los visitantes humanos puede resultar abrumador para las mascotas. Durante las fiestas navideñas, Arce sugirió mantener una habitación tranquila para su perro y dejar la televisión encendida, lo que actúa como un reconfortante ruido blanco. Controlar a los perros con regularidad también ayuda a aliviar el estrés.

Las mascotas no siempre son buenas para manejar sus propias emociones, según los expertos, por lo que es una buena idea asegurarse de que su perro se tome un descanso de la emoción, incluso si parece que está disfrutando de la nueva compañía.

Los veterinarios también sugieren no mover la cama de su mascota durante las vacaciones y no reorganizar los muebles para que quepan en un árbol de Navidad en la casa; esos cambios pueden afectar la percepción de un perro sobre la seguridad de su entorno.

Mantén la rutina

"Los perros son criaturas de hábitos y prosperan con una buena rutina", dijo el Dr. Jerry Klein, director veterinario de The American Kennel Club. "También sabemos que los perros 'captan' los sentimientos de sus dueños".

Eso significa que si siente el estrés de planificar una fiesta, recibir invitados o viajar, es probable que su perro también lo sienta. Klein sugiere asegurarse de que su perro haya hecho mucho ejercicio antes de cualquier reunión y presentar al perro a los invitados lentamente.

También es una buena idea pasear a tu perro como de costumbre en Navidad y otros días festivos y aprovechar al máximo esa parte tranquila del día, agregó Bescoby. El mismo consejo se aplica para mantener la rutina alimentaria de su perro.

"Una cosa única está bien para el día de Navidad, pero en términos generales, sugeriría mantener la misma comida", dijo Bescoby, y agregó que el mejor tipo de golosina navideña para un perro es un juguete o artículo para masticar que los mantendrá ocupado y asentado durante el bullicio navideño.

La formación es clave

Para los perros que experimentan problemas cuando se separan de sus dueños, un entrenamiento simple puede ayudar.

Enseñar a un perro a sentarse y quedarse es una preparación esencial para dejarlo solo en la casa, dijo el Dr. Katherine Houpt, profesora emérita de comportamiento animal en la Universidad de Cornell en Ithaca, Nueva York.

Si su perro se pone ansioso cuando se va, sugiere enseñarle a sentarse y quedarse mientras usted sale de la habitación durante unos segundos a la vez. El perro aprenderá que siempre regresas y puedes aumentar gradualmente el tiempo que tu perro permanece sentado mientras estás fuera de la vista. Restar importancia al momento de salir y entrar a la casa también puede ayudar a entrenar a los perros para que estén menos ansiosos, dijo Houpt.

"No quieres que ese sea el punto culminante del día del perro", dijo Houpt. "Entonces, cuando entras, finges que no tienes un perro ... hasta que se calme, no debes prestarle ninguna atención directa".

El American Kennel Club sugiere hablar con su veterinario o un entrenador certificado sobre el entrenamiento básico de obediencia antes de que surjan situaciones estresantes durante las vacaciones.

Los medicamentos pueden ayudar, pero pregúntele a su veterinario

Para las mascotas que experimentan ansiedad prolongada, es una buena idea hablar con un veterinario. Los medicamentos contra la ansiedad recetados pueden ayudar, especialmente para viajar, pero es importante recordar que no hay dos perros iguales y se debe consultar a un veterinario sobre las recetas y las dosis.

Los productos de feromonas y el aceite de CBD también pueden ayudar a calmar a los animales, según los expertos, pero recomiendan consultar a un veterinario antes de darle algo a tu mascota.

"El uso de CBD para tratar la ansiedad es anecdótico, ya que no hay datos científicos sobre su dosis correcta para perros o sus efectos. Además, los productos de CBD aún no están regulados, lo que significa que la consistencia y la pureza no siempre están validadas", dijo Klein. "Su veterinario puede ayudarlo a determinar si el aceite de CBD podría ser un buen tratamiento para la ansiedad de su perro, además de discutir diferentes productos, posibles efectos secundarios y riesgos".

Otros productos en el mercado también pueden ayudar a los perros con ansiedad, como mantas pesadas. Arce dijo que las mantas de trueno no causarán ningún daño al intentarlo, pero es posible que no ayuden a todos los perros.

Adopta responsablemente

Los entornos en movimiento también pueden hacer que los perros experimenten estrés y miedo.

"Para muchos perros, esta puede ser su primera reunión navideña con personas 'externas', ya que muchos fueron adoptados o comprados en los últimos 18 meses durante la pandemia", dijo Klein. "Los sonidos, las personas y los olores adicionales pueden contribuir a la ansiedad en algunos perros".

Los expertos dicen que es importante hacer que la llegada a un nuevo hogar sea lo más fácil posible para las mascotas. Si ya tiene una mascota en su casa, es útil presentar al nuevo perro en un territorio neutral, como afuera en un paseo. El mismo concepto se aplica a los perros que visitan a amigos o familiares.

Klein también señaló que los perros ansiosos pueden intentar lanzarse o huir de casa, por lo que es una buena idea asegurarse de que todas las mascotas tengan una identificación permanente, como un microchip con información actualizada del propietario.

"Asegúrese de que si está dando una mascota (como regalo) para Navidad es algo que ha investigado durante un tiempo, no tome una decisión impulsiva", agregó Arce. "Esta es una responsabilidad de por vida".