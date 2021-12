Restos humanos podrían relacionarse con la desaparecida novia de ex jugador de los 49 de San Francisco

En la búsqueda de la desaparecida novia del ex jugador de la NFL Kevin Ware, las autoridades encuentran restos humanos que se presume podrían ser de Taylor Pomaski, quien desapareció desde el mes de abril.

El pasado 10 de diciembre, algunos miembros de una organización que se dedica a la búsqueda de personas desaparecidas EquuSearch trabajando junto con las autoridades de la Oficina del Sheriff del condado de Harris, se dieron cita para iniciar la excavación al norte del condado bajo el caso de Taylor Pomaski.

En ese lugar fue donde encontraron restos humanos, hasta el momento no se tiene la identidad de los restos hallados, pero no se descarta que estén relacionados con la desaparición de la joven Pomaski.

Pomasky de 29 años, fue vista por última vez el 25 de abril en la cuadra 4500 de Stallion Brooks Lane, al norte del condado de Harris, en Spring, Texas a unas 25 millas de Houston.

Las autoridades informaron en ese momento, que Taylor asistió a una fiesta y desde entonces no se ha vuelto a saber nada de ella.

En junio, investigadores del Departamento de la Unidad de Homicidios, indicaron que las circunstancias de la desaparición de la joven parecían muy sospechosas y que podría haber sido víctima de una agresión.

Kevin Ware, ex jugador de la NFL de los 49 de San Francisco de 41 años de edad no ha sido acusado por este caso, sin embargo, se dio a conocer que fue arrestado por cargos de drogas y portación de armas en el condado de Montgomery el 19 de abril y salió bajo fianza, pero después, el 11 de junio volvió a ser arrestado por no comparecer ante un tribunal según una afiliada a NBC (KPRC) así lo dio a conocer.

Eric Zuleger, aparentemente amigo y ex novio de Pomaski, le dijo a KHOU*11. que creía que la joven estaba en una relación abusiva. "Taylor se acercó a mí muchas veces durante el mes de abril", dijo. "Estábamos hablando de que ella saliera de allí, volviera a ponerse de pie, se arreglara y se estabilizara". Según KHOU*11.

Hasta el momento, no se han presentado cargos por la desaparición de la joven la investigación sigue abierta.