Río atmosférico azotará con lluvias torrenciales y nieve en California

(NOTICIAS YA).-A medida que la gente continúa recogiendo los pedazos de los mortales tornados de este fin de semana, un nuevo sistema de tormentas se está intensificando. Esta vez está en el oeste.

Un río atmosférico, una columna de humedad, similar a un río, que fluye desde el océano Pacífico y trae lluvias extremas, está desencadenando lluvias torrenciales y varios centímetros de nieve en la costa oeste.

La tormenta comenzó en Washington este fin de semana, donde creó condiciones inestables y provocó al menos una avalancha en la región. Ahora serpentea por la costa, primero llevando lluvias a la gente en el área de la bahía el domingo y ahora desatando lluvias extremas en la costa central de California.

As the sun sets over the West Coast, the #GOESWest 🛰️ can see a strong storm affecting the West. Several feet of snowfall is expected across the mountains of the Great Basin, and excessive rainfall in southern California my lead to flash flooding and debris flows. pic.twitter.com/kGwdyljzvk

— NOAA Satellites (@NOAASatellites) December 14, 2021