Abogan por acceso a un seguro médico para la comunidad inmigrante

(NOTICIAS YA).- De acuerdo a la organización CASA alrededor de 60 mil de los inmigrantes indocumentados que residen en Prince George's continúan siendo excluidos de los programas federales que ofrecen cobertura médica.

Ante esta realidad, tanto organizaciones en defensa de la comunidad inmigrante como legisladores, impulsan que se amplíe el acceso a un seguro médico asequible y de calidad en la entidad para todos los residentes sin importar su estatus migratorio.

“Ella me dice mami, yo creo que tú no vas a poder celebrar mis 15 años, yo he vendido comida pero en el grado en el que estoy a veces no puedo ni freír un huevo”, expresó Erika Hernández, madre de familia de Langley Park.

El no poder llegar a celebrar los quince años de su hija es solo uno de los mayores temores que enfrenta está madre de origen guatemalteco, pues expresa que su condición médica y económica va de mal en peor por no poder calificar para un seguro médico.

“Yo tengo 5 años con quistes en el ovario. Necesito que me hagan un MRI para que sepan que es lo que tengo y no me lo han hecho por falta del seguro, el dolor se ha convertido parte de mi familia, estuve internada en el hospital en julio porque me inche completamente y aún sigo hinchada”, agregó.

Y así como está centroamericana muchos otros hispanos del condado de Prince George's enfrentan la misma realidad según explica la concejal Deni Taveras. “Hay una gran necesidad médica dentro de nuestra comunidad”, comentó.

Ante esto, Taveras asegura que está trabajando para presentar un proyecto de ley en 3 meses para ofrecer servicios básicos médicos para la comunidad inmigrante indocumentada de escasos recursos en el condado.

“Hemos trabajado en esto en los últimos 9 meses y queremos tener algo preparado lo más pronto posible. Hay dinero que se puede juntar por medio de un programa que tenemos dentro del condado donde tenemos una posibilidad de crear un seguro médico para todos”, explicó.

Ya que el no poder ofrecer cobertura médica asequible para estos residentes no solo contribuye al deterioro de la salud de los mismos sino que también causa un impacto negativo en la economía del condado.

“El otro hospital del condado se fue en bancarrota porque teníamos gente que iba constantemente sin seguro médico y cosas que eran prevenirles”, dijo la concejal.

“Muchas veces no saben de la condición que les afecta hasta que sea muy tarde por ejemplo problemas que son fáciles o no tan complicados de tratar se vuelven realmente críticos y después requieren una hospitalización o procedimientos más críticos que pudieron haber sido prevenidos con programas de prevención”, detalló Rodrigo Stein, miembro de La Clínica del Pueblo.

Después de que el proyecto de ley sea presentado y se lleve a cabo una audiencia pública pasará ante el comité del condado y necesitará recibir 6 votos para avanzar a la mesa de los concejales donde también necesitará recibir los 6 votos para entrar en vigor.

Por su parte la oficina de la ejecutiva del condado Ángela Also Brooks agregó que han sometido una solicitud de 2 millones de dólares al departamento de salud para expandir el seguro médico en comunidades hispanas como en Bladensburg, Riverdale y Hyattsville.