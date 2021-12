Cambio de nombre del aeropuerto de Las Vegas genera polémica

(NOTICIAS YA).- Para algunos se trata de un homenaje en vida para quien quizás es el político más representativo en la historia de Nevada, sin embargo otros consideran este acto de hoy como un desperdicio de dinero o un culto a la personalidad. Lo cierto del caso es que McCarran ahora es parte del pasado pues el aeropuerto internacional de Las Vegas ahora lleva el nombre del exsenador demócrata Harry Reid.

En una breve ceremonia, ante un pequeño grupo de personas invitadas, las autoridades locales celebraron que el aeropuerto internacional de Las Vegas ahora lleva el nombre del ex senador demócrata.

"El dedicó su carrera y vida por hacer crecer al estado de Nevada para que se convirtiera en lo que es hoy en día. El ayudó a que Las Vegas sea ahora un centro del turismo internacional y nacional" explicó el gobernador de Nevada Steve Sisolak en su alocución.

Pero exactamente qué papel jugó Harry Reid en el estado, para que comisionados del Condado votaran de manera unánime para que el principal aeropuerto de Las Vegas lleve ahora su nombre.

"El senador Reid aseguró que leyes aprobadas incluyeran los recursos necesarios para la construcción del terminal 3 del aeropuerto, que está por cumplir 10 años y que ha permitido la llegada de millones de turistas nacionales y extranjeros a la ciudad" explicó Rosemary Vassiliadis quien es la directora de Aviación del Condado Clark

Sin embargo las acciones de Reid como senador por Nevada entre los años 1987 y 2017 no solo se centraron en obras de infraestructura para el estado.

"Como inmigrante yo se que no estaría en el lugar en el que estoy en este momento pudiendo trabajar pudiendo tener DACA pudiendo hacer tantos sueños realidad sin que el senador Reid hubiera empeñado tanto trabajo para ayudar a los inmigrantes de este estado", apuntó Astrid Silva, joven beneficiaria de DACA.

Sin embargo muchas personas se oponen al cambio del nombre y la mayoría de estas expresaron sus opiniones por medio de las redes sociales. Tras la ceremonia el gobernador de Nevada y otros presentes respondieron a estas inquietudes.

"Yo no he visto los comentarios en redes sociales pero Harry Reid ha hecho mucho por el estado y quizás algunos no lo saben. Pero además si usted intenta comparar a Pat Mccarran con Harry Reid la realidad es que no hay punto de comparación" explicó Sisolak

Respecto a las críticas por el uso de fondos para poder efectuar el cambio de nombre Tick Segerblom, comisionado del Condado Clark aclaró: No utilizamos ningún dinero público para hacer esto, todo se logró gracias a donaciones de privados que entienden el Legado del Senador Reid.

Sin duda alguna hay polémica en torno a esto. Para quienes se pregunten quien es Pat McCarran apellido que acompañó hasta el 14 de diciembre al aeropuerto, él fue también un senador entre los años 1933 y 1954 sin embargo según voceros locales tuvo posiciones controversiales relacionadas a la xenofobia y el racismo.