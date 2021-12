Chiquis Rivera revela que tuvo un aborto a los 19 años

Tras el estreno de nuevo podcast, Chiquis and Chill, la cantante grupera Chiquis Rivera, ha revelado distintos capítulos de su vida que eran desconocidos a los miles de fanáticos que la escuchan cada semana.

Durante su más reciente transmisión, en el programa titulado "Soy Latina Y Congelaré Mis Óvulos", la también escritora confesó que a los 19 años estuvo embarazada y que no se lo contó a nadie por miedo a lo que fueran a pensar. Junto a un doctor especialista en fertilidad, Chiquis relató los hechos y las dificultades que tuvo que atravesar en su momento: "A los 19 años quedé embarazada. Nunca le conté a nadie, tenía miedo, tampoco fui al doctor. Sabia que estaba embarazada, pero no sabía cómo decírselo a mi madre. No sé si fue por estrés, pero comencé a sangrar, aparentemente tuve una pérdida. Luego de seis meses fui al doctor, me hicieron un examen de control y me dijeron que debían anestesiarme para realizar una limpieza de mi útero", contó.

La cantante de 36 años, también reveló que hace dos años sufrió un terrible dolor en la parte baja del abdomen, el cual la hizo visitar la sala de hospital, para descubrir que tenía un quiste en uno de sus ovarios. Fue por todo esto que Chiquis decidió congelar sus óvulos pronto, aunque hasta la fecha no ha buscado dar el paso a convertirse en madre.

"En ese tiempo también me diagnosticaron endometriosis y pensé que padecía esta enfermedad como consecuencia de la pérdida que tuve a los 19. Cuando comencé a hablar sobre este tema sentí presión de los medios, decían "ella no puede tener hijos, está quebrada". Y ahora pienso que es mi decisión, porque no estaba lista para tener hijos y esta es una forma de liberarse de la presión. También me cuestioné si al hacerlo estaría incumpliendo con la voluntad de Dios, ahora pienso que es mi cuerpo, mi decisión y nadie puede decidir por mí, y que Dios está bien con eso", comentó.

Durante la última parte del programa, Chiquis compartió que había decidido congelar sus óvulos para tener más posibilidades en caso de tener que recurrir a una madre subrogante, o si en el futuro su hermano Johnny desea tener hijos con su pareja y necesita de sus óvulos.

"Sé que suena raro, pero soy su hermana, es bueno tener un plan B. No quiero arrepentirme después por no haberlo hecho. Mi doctor me dice que debo congelar mis óvulos pronto", concluyó.