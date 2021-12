Joven se gradúa de la universidad junto con su abuelo de 87 años

(NOTICIAS YA).-En la ceremonia de graduación de la Universidad de Texas en San Antonio se vivió un momento muy especial cuando Melanie Salazar pasó al escenario a recibir su diploma, acompañada de su abuelo de 87 años, quien también se graduaba.

Melanie Salazar recibió su título por graduarse de la carrera de comunicación y al encaminarse a recibir su constancia, lo hizo empujando la silla de ruedas de su abuelo Rene Neira, quien también recibiría su diploma por haber cursado la carrera de economía.

Su abuelo es un enfermo terminal que se encuentra en cuidados de hospicio, pero eso no iba a hacer qué se perdiera este momento tan especial con su nieta.

Esta no es la primera vez que comparten una graduación, ya que esta historia comenzó en 2016, cuando Neira se inscribió al mismo tiempo que su nieta en Palo Alto College, siempre con una sonrisa y la mejor disposición para aprender, graduándose un año más tarde.

I'm so proud of my grandpa for finishing his first day at PAC this semester! 82 years old and not giving up!!! 😭🙌🏽💝 pic.twitter.com/IX4x5RhKXm

— Melanie Salazar ♡ (@melaniesalazara) August 24, 2016