Top 10: Las Más Grandes Polémicas Del 2021

Aunque estuvimos en casa en mayor parte, el 2021 fue un año bastante ajetreado en cuestión de polémicas. Acusaciones, tutelas, pleitos, separaciones y hasta una muerte accidental, todo esto ocurriendo mientras que el mundo buscaba un respiro necesario tras la pandemia.

Y este es un año que no se queda atrás. En el mundo de la farándula, siempre encontramos de qué hablar y se dice, que cuando no hay nada qué publicar, debe inventarse; claro, bajo un criterio consciente y no solo bajo falsas creencias.

Sin embargo, la ficción no tuvo que ser aplicada, pues el 2021 se cuenta solo, y sin buscar el cliché, la realidad la superó con creces, en cuanto a los escándalos más grandes.

Sin más, aquí tenemos aquellos momentos que marcaron la carrera de estas personalidades, en tiempos en donde la cultura de la cancelación se ha intensificado y tomado fuerzas para, lastimosamente, terminar hasta con la trayectoria más consolidada.

Las Más Grandes Polémicas Del 2021

10 - Kim Kardashian y Kanye West se separan.

Tras casi siete años de matrimonio, Kim Kardashian y Kanye West pusieron punto final a su matrimonio, debido a distintos problemas entre ambos. Aunque se ha hablado mucho al respecto y recientemente Kanye ha hecho público que quiere que Kim vuelva, los trámites ya están en proceso y pronto podrían culminar en el divorcio. Si bien ambos artistas han hecho pocas declaraciones, se sabe que la custodia de sus hijos será compartida, puesto que los dos son padres excepcionales.

9 - R. Kelly es acusado de mantener cautivas a jóvenes como esclavas sexuales.

El músico estadounidense R. Kelly fue acusado por al menos cuatro mujeres de haber abusado de ellas, mientras les mentía con la promesa de lanzar su carrera musical. El artista fue declarado culpable en un juicio por tráfico sexual, después de décadas de evadir la responsabilidad penal. Por años, el público y la prensa parecían más divertidos que horrorizados ante las acusaciones de relaciones inapropiadas con menores, comenzando con el matrimonio ilegal de Kelly con la estrella del R&B Aaliyah en 1994, cuando ella tenía solo 15 años.

8 - Laura Bozzo es buscada por evasión de impuestos por la Interpol

La conductora peruana, con nacionalidad mexicana e italiana, Laura Bozzo, fue acusada por el delito de depositaria infiel, al haber lucrado con más de 13 millones de pesos en la venta de un inmueble que se encontraba embargado por el Sistema de Administración Tributaria mexicano. Luego de los hechos, el juez le dictaminó prisión preventiva como medida de cuidado ante un posible riesgo de fuga, a lo que Bozzo debía presentarse en 48 horas pero nunca lo hizo.

7 - Scarlett Johanson demanda a Disney por el estreno de 'Black Widow'.

Scarlett Johansson demandó a los estudios de Walt Disney por incumplimiento de contrato luego de que estrenaran la película de superhéroes de Marvel 'Black Widow', al mismo tiempo que se lanzaba en streaming en Disney+. Tras varias semanas de pleito legal, la compañía y la actriz llegaron a un acuerdo, el cual no fue revelado, pero fuentes del portal Deadline dijeron que la compensación excedía los 40 millones de dólares.

6 - Kanye West y Drake se reconcilian.

Desde aquellos años en los que Kanye West reveló la dirección de la casa de Drake o que éste tenía un hijo secreto, hasta los sabotajes musicales o los rumores que jamás negó el canadiense, acerca de que mantuvo una relación años atrás con Kim Kardashian, actual esposa de West, el pleito entre estos titanes de las ventas, había sido un cuento de nunca acabar, hasta ahora. Fue hace solo un mes que los raperos se reconciliaron y juntos, ofrecieron un espectáculo en Los Ángeles para demostrarle al mundo que el conflicto había llegado a un final, y que de ahora en adelante, serán amigos y colaboradores en la música.

5 - Marilyn Manson es acusado de abuso sexual y físico por distintas mujeres.

Marilyn Manson fue acusado de abuso sexual y físico por varias mujeres. Tras las declaraciones de las víctimas, se sumaron a las denuncias exparejas como las actrices Evan Rachel Wood, Esmé Bianco y la modelo Ashley Morgan Smithline. A pesar de que el intérprete de 52 años rechazó las acusaciones, la policía del condado de West Hollywood, irrumpió la mansión en busca de pruebas, en donde se incautaron discos duros y otros objetos. Mientras que Manson sigue siendo investigado, su abogado, Howard King, aseguró que probarán en los tribunales que todos los testimonios son falsos.

4 - Fallecen 9 personas en Festival Astroworld de Travis Scott.

Al menos ocho asistentes al festival murieron y muchos más resultaron heridos después de una "oleada de público" que obligó a los organizadores a detener el espectáculo de Travis Scott, en su propio festival de música llamado Astroworld. Según las declaraciones de los asistentes, aunque la audiencia gritaba desconcertada por lo que ocurría, el rapero seguía cantando y manteniendo el espectáculo. Al día de hoy, Travis enfrenta distintas demandas, entre ellas colectivas, y ha tenido que abandonar su participación en otros festivales del mundo.

3 - J Balvin y Residente protagonizan pelea en redes sociales por Premios Grammy.

La discusión comenzó por un tuit de Balvin en el que afirmaba que, a pesar del rating que él y otros colegas generan, el género urbano no recibe el respeto que se merece, por lo que hizo un llamado a sus colegas a "boicotear" los Grammy Latinos evitando asistir a la ceremonia. Al enterarse de esto, el puertorriqueño Residente contestó a los mensajes de Balvin, asegurando que si no tiene más nominaciones, es porque su música es equivalente a un carrito de hotdogs.

2 - Britney Spears recupera su libertad tras 14 años de tutela.

Britney Spears recuperó su libertad luego de haber estado casi 14 años bajo la tutela de su padre, James Spears, quien tomaba las decisiónes médicas, financieras y personales de la cantante. Después de las buenas noticias, la intérprete de 'Baby One More Time' anunció que podrá casarse con su novio Sam Asghari, con quien mantiene una relación amorosa desde el 2017.

1 - Alec Baldwin dispara y mata accidentalmente a personal en filmación de película.

Alec Baldwin disparó un arma mientras estaba en el set de grabación de la película 'Rust', matando accidentalmente a la directora de fotografía, Halyna Hutchins. El actor explicó, durante una entrevista con George Stephanopuolos, que no era culpable, asegurando que en el estudio había una persona encargada de revisar el revólver con balas apropiadas. Se trata de Hannah Gutiérrez, una joven de 24 años que ahora está bajo investigación. Hasta el momento, nadie ha sido arrestado por el incidente, pero ya existe una investigación activa que busca explicar qué es lo que pasó.