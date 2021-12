Distribuciones de juguetes en el condado de San Diego

(NOTICIAS YA).- SAN DIEGO, Calif. - Miles de familias aún no logran recuperarse por completo de la pandemia, así que en esta época de dar y recibir amor organizaciones se unen para realizar reparticiones de juguetes a los más necesitados.

Con Bolsas llenas de regalos fue como pequeños salieron de una distribución de juguetes en la ciudad de Vista este miércoles.

"Pues fue un poco dificil porque nos redujeron las horas en el trabajo y ya no teníamos el mismo sueldo", dijo Kerlin, madre de familia beneficiada.

En total fueron más de 2 mil juguetes distribuidos para unas 300 familias preseleccionadas que llegaron a la iglesia Lighthouse.

"Esta navidad es más dificil y que buena oportunidad para nosotros de dar gozo, alegría y amor durante este tiempo", declaró Joanna Herrera, pastora de la iglesia.

"Si llega la gente y no se ha registrado, les decimos que se esperen un poquito y los dejamos entrar también a escoger uno o dos regalos", informó el oficial Gil Jacobo, vocero de la Patrulla de Caminos de California.

La agencia estatal es la encargada de este esfuerzo conocido como CHiP con más de 30 años de tradición, y que dicen sirve para mejorar la relación con la comunidad.

"Regularmente pues los contactos con los adultos o los niños es cuando les estás dando una infracción, por un accidente automovilístico, o por un arresto. So ¿por qué no cambiar eso y en estos días festivos mejor hacerles un fiesta?" agregó Jacobo.

Otros eventos de CHiP serán el 16 de Diciembre de 6 - 8 p.m. en: Sonrise Church, 8805 Magnolia Avenue, Santee, CA 92071; y el viernes, 17 de diciembre de 9 a.m. - 12 p.m. en: Our Lady of Angels Church 656 24th Street, San Diego, CA 92102

Por otra parte, la organización Libertad Justicia y Ley ya tiene un cuarto lleno de juguetes donados por la comunidad para regalar a pequeños necesitados.

La colecta de juguetes continuará hasta el 20 de diciembre. Para los interesados en donar pueden llevarlos a la residencia ubicada en 5128 Reynolds St., San Diego CA 92114

"Puede ser cualquier juguete: nuevo o semi nuevo", dijo Luis Lechuga, parte de la organización sin fines de lucro.

La entrega está abierta para todo el público y será a partir de las 11 a.m. el 23 de diciembre en la iglesia ubicada en el 2660 Hardy Ave. Lemon Grove CA.

"Quien quiera recibir un regalito, se les va a dar." añadió Lechuga, "Verle la sonrisa a los niños es lo que queremos nosotros por parte del club".