Hombre es expulsado de un vuelo por usar tanga como cubrebocas

(NOTICIAS YA).- A un hombre de Florida se le ha prohibido volver a viajar con la aerolínea United luego de “hacerse el gracioso”.

De acuerdo con NBC, Adam Jenne pretendía volar a Washington, D.C., desde Fort Lauderdale, pero fue expulsado del avión antes del despegue al ponerse una tanga roja en el rostro en lugar de un tapabocas adecuado.

Cabe destacar que no es la primera vez que el sujeto pone en práctica su “sensual” protesta, la cual no siempre es recibida de forma negativa, asegura.

“Creo que la mejor manera de ilustrar lo absurdo es con algo absurdo. (Cada intento) ha sido recibido con reacciones distintas por parte del personal de vuelo. Algunos con alocado agradecimiento, otros con confrontación”, relató Jenne, quien suele poder llegar a su destino a pesar del inmaduro ardid.

LEE: Piden no viajar a Italia por riesgo de Covid-19

Esta vez el resultado fue diferente, y lo obligaron a bajar de la aeronave. Sin embargo, no enfrentó la penosa situación solo, pues alega que varios otros pasajeros también se quitaron el cubrebocas y bajaron del avión a manera de protesta.

“Creo que es testamento de que los pasajeros ya tuvieron suficiente, que los ciudadanos ya tuvieron suficiente. Son tonterías”, consideró el viajero frustrado.

Jenne narró a NBC que tuvo que permanecer en la puerta de abordaje alrededor de 45 minutos, luego de que acudieran oficiales de seguridad del aeropuerto, de la TSA y hasta de la Oficina del Alguacil del Condado de Broward.

LEE: ¿Ómicron cambia los planes para viajeros en diciembre? Esto advierten expertos

El hombre sostiene que su acción fue una protesta pacífica pues se encuentra “cansado” del requisito de portar mascarilla, el cual considera “no tiene sentido”. Se desconoce si Jenne cuenta con alguna preparación académica que lo sustente para desestimar la efectividad del cubrebocas para evitar la propagación de COVID-19.

“Nada tiene sentido. El Covid no sabe que estamos a una altitud de crucero. Es estúpido. Todo es un teatro”, opinó el “experto”, añadiendo que su intención nunca fue arruinar el día de nadie.

Al pasajero le reembolsaron el costo de su vuelo, y planea volver a intentar el traslado, aunque con otra compañía.

“Con suerte, Spirit Airlines tendrá un mejor sentido del humor”, deseó Jenne.

LEE: Piden perdón por robar árbol de Navidad

United, por su parte, respaldó a los trabajadores que confrontaron al “manifestante”.

“El cliente claramente no estaba cumpliendo con el mandato federal de uso de mascarilla y agradecemos que nuestro equipo solucionó la situación en tierra antes de despegar, evitando una potencial perturbación en el aire”, declaró la aerolínea.

LEAVE IT TO THE #FLORIDAMAN! This guy from Cape Coral tried wearing a #thong as a #mask on a United flight in Fort Lauderdale today. He was kicked off the plane. TSA and sheriff were called but passengers remained peaceful. #airtravel #Florida #aviation #travel pic.twitter.com/kUnkXrgTY8

— Channing Frampton (@Channing_TV) December 16, 2021