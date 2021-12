Lluvias mortales en Tijuana: muertes, heridos y estructuras colapsadas

(NOTICIAS YA).-La fuerte tormenta invernal que azotó el martes a la región de Tijuana, dejó precipitaciones de una pulgada de agua, cobró la vida de tres personas y dejó seis heridas; una de ellas de gravedad.

Una de ellas es la de la señora Beatriz, una mujer de 57 años que se dirigía hacia su casa, cuando fue arrollada por el agua y tragada por una boca de tormenta. Esta mañana, Don Merhesidet recorrió el lugar por donde fue arrastrado el cuerpo de su esposa. Las lluvias le arrancaron 17 años de felicidad.

“Dicen que desde los escalones se desprendió el cuerpo, iba entre la corriente, todavía no puede entender que ya no está,” dijo su esposo Merhesidet.

Mientras se dirigía hacia su casa, la atrapó una fuerte avenida de agua, y la arrastró por una alcantarilla.

La señora Beatriz aprovechaba cada momento para tomarse fotografías y enviarlas a sus hijos hasta su natal Tabasco, ella y su esposo llegaron en julio a Tijuana, en busca de nuevas oportunidades.

“Ella me marcó a la 1:27 de la tarde y me dijo que ya iba para la casa y la estuve esperando porque me dijo que estaba lloviendo por donde ella iba cruzando, que era un chipi chipi, y que yo le dije donde yo estaba lloviendo mucho, me dijo voy a pasar a comprar una carne para que tú no te mojes”, agregó Merhesidet.

Esa fue la última vez que escucho la voz de Beatriz.

Tras seis horas de no saber de ella, fue un video compartido en redes sociales, grabado cerca de la casa que juntos cuidaban, lo que le hizo pensar que algo trágico le había ocurrido a su esposa y así fue. Esta mañana acudió al semefo a reconocer su cuerpo.

“Me siento destrozado, no me siento bien desde ayer y ahorita que la vi menos, pero tengo que hacerme fuerte, porque ni modo así es la vida de cada quien”, dijo el señor Gómez.

El cuerpo de Beatriz de 57 años fue recuperado en las inmediaciones del campo de golf del club campestre, por lo que algunos vecinos comenzaron a dejar flores en el lugar de la tragedia.

Si gusta realizar alguna docación para poder sepultar a la señora Beatriz en su natal Tabasco puede hacerlo donando a la tarjeta 4027 6657 9110 7346 con el señor Merhesidet Gómez.

Beatriz no fue la única que perdió la vida por las fuertes lluvias del martes en la ciudad de Tijuana.

En el centro comercial de la plaza Otay, también un hombre falleció al quedar sepultado por parte de la estructura del techo, en cuestión de segundos todo se vino abajo. Cinco personas resultaron lesionadas y una joven salió ilesa de milagro.

Las fuertes avenidas de agua también terminaron con la vida de otro hombre en la zona este de Tijuana, la víctima limpiaba la basura de una apertura del alcantarillado, para evitar que su casa se inundara pero también fue arrastrado por una avenida de agua y el cuerpo fue localizado a metros de distancia.