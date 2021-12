Una muerte y más de 500 mil personas sin luz tras intensas tormentas en EE.UU.

(NOTICIAS YA).-Una persona murió y más de 500.000 se quedaron sin electricidad después de que un poderoso sistema de tormentas azotara al centro de los EE. UU. con ráfagas de viento con fuerza de huracán y tornados reportados en Nebraska, Iowa y Minnesota.

Al menos 55 informes de ráfagas de viento de tormenta eléctrica con fuerza de huracán de más de 75 mph se realizaron en las Grandes Llanuras y el Medio Oeste, según el Centro de Predicción de Tormentas del Servicio Meteorológico Nacional.

De acuerdo con información de ABC News, las autoridades informaron que una persona murió durante las tormentas que arrasaron las Grandes Llanuras y el Medio Oeste en medio de temperaturas inusualmente cálidas para diciembre.

Las intensas tormentas provocaron una ola de vientos destructivos y sin precedentes el miércoles desde las Montañas Rocosas hasta los Grandes Lagos, arrancando techos, volcando camiones, cerrando un tramo de una carretera interestatal e incluso forzando la evacuación de algunos controladores de tráfico aéreo, de acuerdo con información de CNN.

Casi 20 informes de tornados se documentaron el miércoles en Minnesota, Iowa y Nebraska. Un tornado en el sureste de Minnesota fue el primero reportado en el estado en el mes de diciembre, según datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.

El calor récord mucho más al norte de lo esperado en esta época del año alimentó las tormentas. "He estado haciendo esto durante 30 años, y hoy estamos viendo cosas en el Centro Meteorológico de CNN que nunca antes habíamos visto", dijo el meteorólogo Tom Sater.

Se informaron más de 530,000 cortes de energía hasta las 8 a.m. ET del jueves en las áreas afectadas, según PowerOutage.us. Wisconsin y Michigan están reportando el mayor número de cortes.

The current storm will race north of the Great Lakes region on Thursday. Showers will increase for the northeast, some wintry mixture across New England. Ohio and Tennessee Valley, rainfall could become locally heavy. Intermittent snow will affect the Intermountain West. pic.twitter.com/OKBYCvot2P

— National Weather Service (@NWS) December 16, 2021