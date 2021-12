Arrestan sospechosos armados tras una serie de robos en San Diego

(NOTICIAS YA).-Dos personas terminaron arrestadas tras una serie de robos registrados alrededor de San Diego, la cual terminó la madrugada del viernes en Chula Vista.

La policía de San Diego dijo que un grupo de personas armadas que coincidían con las descripciones de los ladrones en Chula Vista supuestamente robaron tres tiendas de conveniencia y estaciones de servicio en San Diego.

Los oficiales inicialmente respondieron a una llamada de dos hombres armados que habían asaltado una tienda AM / PM ubicada en el 4333 Home Ave., informó el Departamento de Policía de San Diego. Poco después se realizaron tres informes de robo adicionales: donde habían robado una tienda de conveniencia a la 1:23 a.m., una gasolinera Chevron fue atacada a las 2:17 a.m. y otra AM / PM fue robada a las 3:05 a.m., con descripciones similares de los dos hombres y el automóvil.

Mientras la División de Robos del Departamento de Policía de San Diego investigaba los casos de la ciudad, los oficiales vieron una camioneta color café que coincidía con la descripción del presunto vehículo de fuga que se dirigía hacia el sur por la Interestatal 805.

Los oficiales persiguieron a la camioneta hasta Chula Vista, donde luego se detuvo en un complejo de apartamentos en Rancho Drive. Dos personas salieron de la camioneta y huyeron, mientras que una persona permaneció en el vehículo y fue detenida.

Una de las personas que huyó de la camioneta fue finalmente encontrada y arrestada por oficiales en el complejo. La segunda persona no fue localizada; y no hay descripción disponible del sospechoso al momento.

La policía dijo que la camioneta había sido reportada como robada y los oficiales recuperaron una pistola después de registrar el vehículo.