Buscan sospechoso de intentar secuestrar a niña de 13 años en Vista

(NOTICIAS YA).-Autoridades ponen en alerta a la comunidad, principalmente el norte del condado de San Diego, tras el intento de secuestro de una niña de 13 años a principios de esta semana.

El incidente se informó a la Estación del Sheriff de Vista el 14 de diciembre, justo antes de las 6:30 p.m.

Una estudiante de 13 años de la escuela secundaria Roosevelt dijo a los oficiales que el intento de secuestro sucedió el 13 de diciembre alrededor de las 8:30 a.m., pero no les contó a sus padres sobre el incidente hasta el día siguiente porque no estaba segura de cómo manejar la situación.

Ella dice que se dirigía a una parada de autobús cerca de la intersección de West Los Angeles Drive y Georgia Lane en Vista cuando una camioneta blanca sin placas la pasó y después hizo una vuelta en U. Ella les dijo a los oficiales que un hombre salió del vehículo y le dijo en español que se subiera a la camioneta. Luego agarró a la niña por la mochila y el hombro. Ella dice que pudo escapar golpeando al hombre con el codo. Luego corrió a la parada del autobús y la camioneta se alejó.

El estudiante describe al hombre que la agarró como un hombre hispano de complexión delgada y cabello castaño puntiagudo. Fue visto por última vez con una sudadera negra, jeans negros, bufanda o máscara negra y gafas de sol negras. La estudiante no pudo proporcionar una descripción del conductor que nunca salió de la camioneta.

Los detectives del alguacil continúan con su investigación.

Si reconoce al hombre en el dibujo o tiene alguna información sobre este incidente, llame a Crime Stoppers al (888) 580-8477. Puede permanecer en el anonimato y ser elegible para una recompensa de hasta $1,000 por información que conduzca a un arresto.