Escuelas de San Diego en alerta por nuevo reto de Tik Tok

(NOTICIAS YA).- Una nueva tendencia de publicaciones en la plataforma tik tok pone a autoridades escolares en vilo. Una serie de rumores de amenazas pone en alerta a las escuelas de todo el país en el que para muchos es el último día de clases.

"Efectivamente aquí no hubo ninguna amenaza y es lo que quiero recalcar para nuestras familias que quizás piensan que la amenaza fue aquí. No fue aquí la amenaza dentro de nuestro distrito, fue más bien una amenaza muy ambigua que no tenía claridad y fue a través de todo el país.", comenta el Dr. Moises Aguirre, superintendente del Distrito Escolar de Preparatorias de Sweetwater.

Educatores a traves de todo el país estuvieron vigilantes ante una serie de rumores de amenazas tiroteos y bombas en la red social Tik tok.

"Pues claro que le alarma a uno, pero también todo va basado hacia la comunicación uno con los hijos y ver con quienes se juntan". Cristian Marlen fue una de las madres de familia que este viernes recibieron una carta de la escuela en el que advertian sobre las publicaciones que amenazaban la seguridad escolar, y aunque la amenaza no ocurrio en San Diego; se mantendrán alerta.

"Nosotros tomamos lo que son pasos razonables. Coordinamos con las agencias de seguridad pública, informamos a nuestros directores, ellos mandaron mensajes a las familias.", explica Aguirre.

La amenaza no fue considerada creíble, pero los departamentos del Alguacil y policia local también estuvieron en contacto con los diferentes distritos para coordinar la seguridad, pero expertos en educacion señalan que es una situación que se vuelve cada vez más comun.

"Esta es una situación que viene emergiendo recientemente con tantas plataformas, en esta circunstancia fue la plataforma de tik tok, pero puede ser igualmente en facebook o puede ser en twitter, o puede ser en diferentes plataformas."

La red social Tik Tok informo que ya estaba trabajando para detectar cualquier contenido que promueva violencia y reportarlo a las autoridades, pero es también la comunicacion que puedan haber en casa entre padres e hijos, la mejor herramienta para prevenir incidentes violentos en escuelas.

"Lo que esto conlleva es una responsabilidad de nosotros como educadores pero también le pedimos a los padres que sean nuestros aliados en este esfuerzo. Se comuniquen con sus hijos, con sus hijas, sobre cómo usar estos medios responsablemente."