Biden dará discurso el martes por incremento de casos de Covid-19

(NOTICIAS YA).-La Casa Blanca dice que está preparada para el reciente incremento en el número de casos activos de Covid-19 en el país y confirmó que el presidente Joe Biden dará un discurso el martes acerca de la situación.

"El martes el presidente dará un discurso acerca del estado de nuestra lucha contra el Covid-19, mientras vemos un incremento en los casos y la variante ómicron continúa ganando terreno", se leía en la publicación de la Secretaria de Prensa, Jen Psaki.

On Tuesday, the President will deliver remarks on the status of the country's fight against COVID-19, as the country sees rising cases amid the growing Omicron variant.

— Jen Psaki (@PressSec) December 18, 2021