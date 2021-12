El Senador demócrata Joe Manchin dice que no a los planes de Biden

(NOTICIAS YA).-El senador demócrata Joe Manchin de Virginia Occidental dijo que no acepta la ley de gasto social, un gran avance para la legislación en la que los demócratas necesitan su voto para poder aprobarla en el Senado.

Manchin siempre ha sido un obstáculo clave para la legislación, al compartir preocupaciones sobre ciertas disposiciones en el proyecto de ley económica, que expandiría la red de seguridad social del país y cómo pueden intensificar la inflación vertiginosa que se vive en el país.

"No puedo votar para continuar con esta legislación. Simplemente no puedo. He intentado todo lo humanamente posible. No puedo llegar ahí", dijo el senador en Fox News Sunday.

"Esto es un no a esta legislación. He intentado todo lo que sé hacer. El presidente ha trabajado diligentemente. Ha sido maravilloso trabajar con él. Él sabe que he tenido preocupaciones y los problemas que he tenido y, ya sabes, hacía lo que todos deberíamos estar dirigiendo nuestra atención es a la variante del covid que está regresando a nosotros en tantos aspectos diferentes y de diferentes maneras, está afectando nuestras vidas nuevamente".

El apoyo de Manchin al proyecto de ley, un plan de gastos de 1,900 millones de dólares, que se centra en expandir la red de seguridad social del país, reducir los costos de cuidado infantil y atención médica de los estadounidenses y el cambio climático, es necesario para que los demócratas aprueben esta legislación mediante un proceso llamado reconciliación presupuestaria, lo que significa que solo necesitaría 51 votos para aprobarse.

El senador independiente progresista Bernie Sanders de Vermont criticó duramente a Manchin por revocar su apoyo y pidió a los demócratas que sometan el proyecto a votación, para presionar a Manchin a que vote de manera no oficial.

"Espero que llevemos un proyecto de ley sólido al Senado tan pronto como podamos y dejemos que el Sr. Manchin explique a la gente de Virginia Occidental, por qué no tiene las agallas para hacer frente a los poderosos intereses especiales".

"Si no tiene el coraje de hacer lo correcto por las familias trabajadoras de Virginia Occidental y Estados Unidos, déjenlo votar en contra frente a todo el mundo", agregó Sanders.

Una persona familiarizada con las conversaciones dijo que estaba claro que Manchin se dirigía en esta dirección, ya que Biden les dijo en privado a sus asistentes esta semana que no confiaba en que finalmente podría lograr que el demócrata de Virginia Occidental se uniera.

Los funcionarios de la Casa Blanca se sorprendieron cuando Manchin les informó el domingo por la mañana que ya había llegado a una decisión final. Manchin también les informó que fueron los primeros en enterarse y que aún no se lo había dicho ni siquiera a su propio personal.

El senador había expresado previamente sus múltiples preocupaciones sobre la legislación, que fue aprobada por la Cámara de Representantes controlada por los demócratas el mes pasado.

Quería reducir el gasto en varias áreas, incluida la licencia familiar pagada, una tarifa de metano sobre las emisiones de los productores de energía y una expansión de Medicare para cubrir los costos de audición. También buscaba cambios en algunas de las disposiciones de la parte de impuestos del proyecto de ley.