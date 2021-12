Fallece el cantante español Carlos Marín luego de estar hospitalizado

(NOTICIAS YA).-Este domingo el grupo internacional Il Divo anunció en su cuenta de Twitter que uno de sus integrantes, el cantante español Carlos Marín, falleció a los 53 años.

"Durante 17 años, los cuatro hemos estado juntos en este increíble viaje de Il Divo, y extrañaremos a nuestro querido amigo. Esperamos y rezamos para que su hermosa alma descanse en paz", apunta el mensaje firmado por sus compañeros, el suizo Urs Bühler, el francés Sebastien Izambard y el estadounidense David Miller.

For 17 years the four of us have been on this incredible journey of Il Divo together, and we will miss our dear friend. We hope and pray that his beautiful soul will rest in peace. With Love -- David, Sebastien and Urs

— Il Divo (@ildivoofficial) December 19, 2021