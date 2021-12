Cerca de 1,000 galones de gasolina se derraman por un drenaje en California

(NOTICIAS YA).-Tras un derrame de casi 1,000 galones de gasolina dentro de un desagüe pluvial el domingo por la tarde, autoridades alertaron a residentes de varias ciudades al norte de California de permanecer en casa y cerrar todas sus ventanas.

El incidente ocurrió el domingo alrededor de las 5 p.m., cuando entre 800 y 1000 galones de gasolina se derramaron en el desagüe después de que se filtró de una estación de servicio en Glenarm y Arroyo en la ciudad de Pasadena.

Según los informes, el derrame de gasolina fue el resultado de que un automóvil golpeó una bomba en la estación de servicio y el cierre de emergencia de las bombas de gasolina no funcionó.

NEW VIDEO: Woman backs into pump spilling over 1300 gallons of gas into the nearby wash. Residents in Pasadena, San Marino were told to stay indoors and close all windows for hours. @FOXLA pic.twitter.com/TryBBEMCeV

El desagüe pluvial desemboca en Alhambra y entra en la ciudad de San Marino en Monterey Road y Mission Street, por lo que recomendaron a todos los residentes evitar el lavado ya que se puede esperar un olor a gasolina proveniente del lavado, también recomendaron permanecer dentro de sus viviendas con las ventanas cerradas.

La ciudad de San Marino dijo que la División de Materiales Peligrosos para la Salud del Condado de Los Ángeles está realizando evaluaciones de la situación en el lugar.

Está previsto que se lleve a cabo un proceso de limpieza durante las próximas horas.

LA County Hazmat and a private contractor will continue the clean up on the gasoline spill until 2pm today. They are coordinating the cleanup throughout the wash, starting in Pasadena, passing through Alhambra and ending in San Gabriel. All Alhambra crews have been released. pic.twitter.com/zDMsmKZ6jE

— City of Alhambra (@cityofalhambra) December 20, 2021