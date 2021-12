Chocan y la conductora quiere huir con la víctima sobre el cofre

Un accidente vial se convirtió en una pesadilla para un ciudadano de McAllen, quien fue arrastrado por un vehículo, más de 10 metros.

Los hechos se registraron durante el fin de semana en el centro de la ciudad de McAllen, en la calle de Main y Bussiness 83, cuando el señor Joe Cano sufrióٚ un choque que no era considerado fuerte.

Cano indica que mientras hacia una llamada a la policía para reportar el incidente, la conductora del otro vehículo le lanzó su auto, mientras buscaba el nombre de la calle se dio cuenta que el carro se dirigía hacia él, lo único que pudo hacer en ese momento fue sujetarse del cofre y así se lo llevó por más de 10 metros, hasta llegar a la calle 17 y Date Palm.

Ante la mirada de muchas personas que se encontraban en el lugar pidieron grabar el momento y apuntaron el modelo y las placas del auto para ayudar a Cano, quien está totalmente agradecido por quienes lo apoyaron.

Gracias a que Cano no se soltó del cofre, no tuvo heridas de consecuencia consideradas como graves, pero fue trasladado al hospital donde resultó con fracturas y aunque se le dio de alta ese mismo día, hasta el momento siguen esperando información por parte de la policía ya que no están con los cargos que se le hicieron a la agresora.