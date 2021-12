Con 48 pasajeros positivos a COVID-19 llegó crucero de Royal Caribbean a Florida

(NOTICIAS YA).- El crucero más grande del mundo que pertenece a Royal Caribbean, llegó este sábado a Florida con casi 50 personas a bordo contagiadas de coronavirus.

El viaje de 7 días que comenzó el pasado 11 de diciembre y culminó este sábado en el crucero el Symphony of the Seas en Miami arrojó a 48 pasajeros con COVID-19, a pesar de sus lineamientos de vacunación completa contra el virus.

Royal Caribbean informó en un comunicado que trasladaban a 6,091 personas junto a sus miembros de tripulación.

Todo comenzó con uno de sus pasajeros que dio positivo a coronavirus dentro de la embarcación e iniciaron la detección de los otros 47.

Estos casi 50 contagios resultaron de un 95% de pasajeros completamente vacunados y los niños que no lo estuvieran habrían tenido que resultar negativos al COVID-19 antes de zarpar.

Royal Caribbean dijo en su comunicado que los pacientes fueron enviados a cuarentena y que tenían síntomas leves o estaban asintomáticos.

La compañía de cruceros indicó que el CDC los contactó debido a que un pasajero que zarpó el 4 de diciembre en otra de sus embarcaciones resultó positivo a la variante Ómicron del COVID-19.

Royal Caribbean había notificado a los pasajeros del Symphony of the Seas y de otros dos viajes que salieron el 4 y 18 de diciembre que alguien que había estado en ese barco a principios del mes tenía Ómicron.

Sin embargo, en ese mismo correo electrónico a sus huéspedes, la empresa dijo que los 48 casos no estaban relacionados con el caso de Ómicron registrado en la persona a bordo del viaje que inició el 4 de diciembre.

El Symphony of the Seas recorrió St. Thomas, St. Marteen y la isla privada de Royal Caribbean Perfect Day at CocoCay.

