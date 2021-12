Familiares de un joven salvadoreño murió en un tiroteo rompen el silencio

(NOTICIAS YA).- Una familia salvadoreña de Rockville rompe el silencio tras un violento tiroteo que cobró la vida de un joven de 22 años y dejó a otros dos heridos. Los responsables continúan prófugos de la justicia.

Danis Alcides Salgado-Mata, de 22 años de edad, se encontraba regresando de una reunión familiar con su madre y padrastro cuando fueron baleados en el estacionamiento frente a su propio hogar.

"No lo puedo creer que le haya pasado así. mi hijo y para mi fue una gran... una llamada de que... no le puedo explicar. Y cuando recibí la llamada pues para mi fue impactante lo que había sucedido con mi hijo. Y no me siento bien porque lo único que le pido a las autoridades es que hagan todo por mi hijo, porque esto no se va a quedar así", expresó José Salgado, padre de la víctima.

El tiroteo ocurrió la madrugada del domingo a eso de las 3 a.m. sobre el 13000 de Ashby Road en Rockville. Según la familia del joven todo ocurrió mientras este junto a su madre y padrastro salían de su auto en el estacionamiento de su hogar cuando al menos un sujeto abrió contra las víctimas.

La madre y padrastro de Salgado-Mata continúan hospitalizados con lesiones que no amenazan su vida, no obstante, el joven salvadoreño fue declarado muerto en el hospital.

"Veintidós años tenía mi hijo, tenía toda la vida por delante y como se la quitaron. Mi niño era un un niño muy bueno, muy hermoso, cariñoso conmigo", agregó Salgado.

Por otro lado esta familia centroamericana pide ayuda de la comunidad con cualquier aporte monetario para cubrir los gastos fúnebres. Puede contribuir a través de la página de GoFundMe bajo el nombre funeral organizado por Eber Chávez.

De acuerdo al Departamento de la Policía de Montgomery continúan trabajando para determinar el móvil del violento hecho e identificar a los responsables.

Si tiene información que ayude con la investigación llame al 240-773-5070.