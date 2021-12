Hombre arrestado por apuñalar a segundo perro policía en San Diego

(NOTICIAS YA).-Un hombre sentenciado en enero a un año de cárcel por apuñalar a un perro policía de San Diego fue arrestado nuevamente el viernes bajo sospecha de apuñalar a otro perro policía, dijeron las autoridades el sábado.

Dedrick Jones, de 35 años, fue encarcelado el viernes y enfrenta siete posibles cargos por delitos graves, incluido el daño a un perro policía y el asalto con un arma mortal, según el teniente Adam Sharki del Departamento de Policía de San Diego.

Jones fue arrestado el viernes por la mañana en la cuadra 3700 de Riley Street, tras informes de una llamada de vandalismo. Cuando los agentes llegaron a la escena encontraron a Jones armado con un cuchillo. “A pesar de los esfuerzos de los oficiales para aliviar la situación, Jones se negó a cooperar y se subió a un automóvil estacionado,” dijo Sharki.

Los oficiales desplegaron a un perro policía, Hondo, que fue apuñalado al menos dos veces antes de que los oficiales pudieran arrestar a Jones, todavía armado con el cuchillo, bajo custodia, dijo Sharki.

MAN ARRESTED FOR STABBING A SECOND SDPD CANINE

Same Suspect Stabbed Canine Titan Earlier This Year Following Hours-Long Standoff

Read more: pic.twitter.com/SbXXfnKtQw

— San Diego Police Department (@SanDiegoPD) December 19, 2021