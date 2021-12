Juez falla contra el Distrito Escolar de San Diego en demanda por mandato de vacunas

(NOTICIAS YA).-Un juez falló el lunes en contra del Distrito Escolar Unificado de San Diego en una demanda que impugnaba su mandato de vacunas contra coronavirus para los estudiantes.

El juez de la Corte Superior de San Diego, John Meyer, dijo que el mandato del distrito, que no permite exenciones por creencias religiosas o personales, contradice la ley estatal, porque la implementación de dichos mandatos sin exenciones sólo puede ser impuesta por la legislatura estatal.

Meyer también dijo que si bien los estudiantes deben recibir algunas vacunas para poder asistir a la escuela en persona, agregar COVID-19 a la lista de vacunas requeridas sin permitir exenciones por creencias personales es otra área que corresponde únicamente al estado.

Según el distrito, los estudiantes no vacunados deben participar en el aprendizaje remoto a través del estudio independiente. Al comienzo del segundo semestre del distrito el 24 de enero, los estudiantes no vacunados no podrán continuar con la instrucción en persona a menos que tengan una exención médica aprobada.

Meyer dijo que la asistencia a un programa de estudio independiente debe ser voluntaria, aunque tal programa sería obligatorio según el distrito.

Luego de más argumentos el lunes por parte de los abogados del distrito escolar y los demandantes, el grupo local de padres Let Them Breathe, Meyer confirmó su decisión provisional.

No está claro si el distrito escolar tiene la intención de apelar la orden, ya que llega el día en que los estudiantes del distrito debían recibir su segunda dosis de vacuna para ser considerados completamente vacunados y poder asistir a clases presenciales al comienzo del segundo semestre.

El mandato del distrito, que su junta aprobó en septiembre, también fue impugnado en una demanda federal separada presentada por una estudiante de Scripps Ranch High School y sus padres, quienes intentaron bloquear el mandato por motivos religiosos.

La solicitud fue denegada por un juez federal de San Diego y la decisión fue confirmada por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EE. UU. Desde entonces, los abogados del estudiante han pedido a la Corte Suprema de Estados Unidos que intervenga en el caso.

Con información de City News Service.