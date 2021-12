¿Qué hacer si contraes Covid después vacunarte? Esto dice una experta

(NOTICIAS YA).-Las vacunas contra el Covid-19 son muy efectivas contra la prevención de infecciones, pero ninguna vacuna es 100% efectiva. Las personas completamente vacunadas pueden infectarse y lo hacen.

No se sabe exactamente cuántos casos de infección de Covid-19 en vacunados están ocurriendo, ya que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) no recpilan datos nacionales tan completos. Con base en informes de 25 estados que mantienen un registro de estos datos, la Kaiser Family Foundation estima que la tasa de infecciones graves está muy por debajo del 1%.

Muchas personas tienen preguntas sobre qué hacer si están vacunadas pero dan positivo en la prueba.

¿Deben aislarse y por cuánto tiempo? ¿Qué pasa con los miembros de su familia? ¿Deberían hacerse la prueba? ¿Qué tipo de síntomas deberían preocupar a una persona de que pueda tener una infección después de la vacunación? ¿Y cómo abordar a los escépticos que cuestionan el recibir la vacuna si aún puede contraer el coronavirus? La Dra. Leana Wen, analista médica de CNN, tiene las respuestas.

Wen es médico de urgencias y profesora invitada de política y gestión sanitaria en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. También es autora de un nuevo libro, "Lifelines: A Doctor's Journey in the Fight for Public Health".

Entonces, ¿qué deben hacer las personas si contraen covid-19 después de ser vacunados? ¿Deberían aislarse de los miembros de su hogar? ¿Importa si tienen síntomas?: Alguien que esté vacunado y dé positivo por Covid-19 definitivamente debe seguir estrictos protocolos de aislamiento porque tenemos que asumir que la persona es contagiosa y capaz de infectar a otros, dijo Dra. Leana Wen.

Si esa persona tiene síntomas, debe:

Aislarse durante al menos 10 días contando desde el primer día en que comenzaron a tener síntomas, según los CDC.

Pueden terminar el aislamiento siempre que no hayan tenido fiebre durante más de 24 horas y otros síntomas estén mejorando.

Si la persona no presenta síntomas pero tuvo una prueba positiva, debe permanecer aislada durante 10 días después de la prueba positiva.

Aislamiento significa que no deben estar en público donde puedan infectar a otros.

También deben aislarse de los contactos domésticos cercanos.

Eso significa, si es posible, permanecer en una parte de la casa alejada de los demás, en su propia habitación.

Esencialmente, una vez que una persona está infectada con Covid-19, no importa si fue vacunada; pues podría contagiar a otras personas, por lo que debe seguir los procedimientos de aislamiento estándar.

Si una persona en el hogar contrae covid-19 después de vacunarse, ¿todos deberían hacerse la prueba: La respuesta es sí. Todos los contactos cercanos deben hacerse una prueba, dijo.

"Contacto cercano" es definido como las personas que estuvieron dentro de los 1,8 metros por un total de al menos 15 minutos en un período de 24 horas durante el período potencialmente contagioso.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) ofrecen diferentes recomendaciones para quienes están vacunados de los que no lo están:

Los no vacunados, si se exponen a un contacto cercano que tiene Covid-19, deben ponerse en cuarentena durante 10 días.

Pueden acortar la cuarentena a siete días si tienen una prueba negativa al menos cinco días después de la exposición. Durante ese período de cuarentena, no pueden estar en público.

Por otro lado, aquellos que están completamente vacunados, cuando se exponen a un contacto cercano que tiene Covid-19, no necesitan ponerse en cuarentena a menos que desarrollen síntomas.

Aún así, deben hacerse la prueba dentro de los tres a cinco días posteriores a la exposición y deben usar una máscara en público para una protección adicional.

De acuerdo con la especialista Wen, estos son los síntomas para las personas vacunadas que contraen Covid-19:

Aquellos vacunados que aún contraen el coronavirus tienen muchas más probabilidades de tener síntomas leves en comparación de aquellos que no están vacunados.

Una persona que podría haber estado muy enferma con fiebre alta, tos intensa y tanta dificultad para respirar que necesita oxígeno o un ventilador.

Con la vacuna, podría solo tener dolor de cuerpo, fatiga y resfriado.

Ese es el poder de la vacunación, reduce la gravedad de la enfermedad, dijo.

Dada la cantidad de casos de coronavirus en la mayor parte del país, mantenga su radar en alerta máxima. Si algo no le parece bien, hágase la prueba, insiste la especialista.

Y respecto a ómicron, probablemente una vacuna de refuerzo ayudaría a reducir las infecciones en personas ya vacunadas.

Los funcionarios federales de salud ya han dicho que las personas con inmunodepresión moderada o grave, que recibieron las vacunas Pfizer o Moderna, pueden recibir una dosis de refuerzo ahora.

La Casa Blanca aprobó que las personas que tengan al menos ocho meses de sus vacunas iniciales reciban una dosis de refuerzo.

Incluso una dosis de refuerzo no es perfecta contra la variante ómicron, pero es demasiado tarde para hacer cualquier otra cosa, dice un experto en vacunas.

El nivel del virus es tan alto que es posible que la vacuna por sí sola no sea suficiente para protegerlo.

Es por eso que una mascarilla puede ayudar, al igual que reducir la cantidad de entornos de alto riesgo en los que se encuentra. En última instancia, necesitamos reducir el nivel de virus que nos rodea, y la mejor manera de hacerlo es vacunándonos todos, dijo la experta.

*Con información de CNN en español.