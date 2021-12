Senador Manchin cree que padres usan cheques mensuales por hijos para comprar drogas

(POLÍTICA YA). – Joe Manchin habría dicho en secreto a varios de sus colegas que su verdadero problema con el Crédito Tributario por Hijos (CTC) en el proyecto de ley Build Back Better es que teme que las personas pobres lo usen para comprar drogas.

Peligra economía de EE.UU. por rechazo de Manchin a proyecto de ley

Sin embargo, los estudios muestran que los padres usan el dinero para pagar el alquiler, los alimentos y el transporte. Un estudio incluso concluyó en que se produjo una gran caída en el gasto de alcohol y tabaco cuando las familias recibieron la ayuda.

Fuentes que conocen los comentarios del senador revelaron que él cree además que los estadounidenses usarían fraudulentamente la política de licencia por enfermedad pagada que también incluye la legislación, al fingir estar enfermos para irse de caza.

¿Son estas las verdaderas razones por las que Manchin enterró el proyecto de ley del presidente Joe Biden con las reformas sociales y migratorias que podrían beneficiar a millones de estadounidenses?

El senador dijo este lunes que mató la legislación porque se sintió ofendido por el personal de la Casa Blanca.

“Sacaron algunas cosas que eran absolutamente imperdonables. Ellos saben lo que es y eso es todo"

"Ellos saben la verdadera razón de lo que pasó. No te lo dirán y yo no lo haré", dijo Manchin en el programa de radio de West Virginia "Talkline with Hoppy Kercheval".

Kercheval presionó a Manchin sobre lo sucedido y el senador de inmediato dio más detalles.

"Es personal. Está impulsado por el personal. Entiendo que. No es el presidente, es su personal ", dijo Manchin. “Sacaron algunas cosas que eran absolutamente imperdonables. Ellos saben lo que es y eso es todo".

LOS CHEQUES MENSUALES POR HIJOS

El senador de West Virginia no quiso decir qué hizo exactamente el personal de la Casa Blanca para ofenderlo, pero la semana pasada se filtró a la prensa una conversación entre Biden y Manchin sobre la oposición del legislador al Crédito Fiscal por Hijos, (CTC) pieza clave del proyecto de ley Build Back Better (Reconstruir mejor).

Nuestra voz: Ayuda para quienes más la necesitan

Manchin no quiso negar que le había pedido a Biden que redujera por completo a extensión del crédito mejorado.

Pero, según publicó este lunes el diario The Washington Post, en una contraoferta que hizo a la Casa Blanca la semana pasada para la legislación ofreció que ascendiera a $1.8 billones e incluyera pre-kindergarten universal, expansión de Obamacare y cientos de miles de millones de dólares para combatir el cambio climático.

Sin embargo, la contraoferta de Manchin excluyó una extensión del crédito tributario por hijos, dijeron tres personas familiarizadas con el asunto, una omisión difícil de aceptar para la Casa Blanca.