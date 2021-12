Terremoto de 6.2 grados sacude San Francisco y el norte de California

(NOTICIAS YA).-El día de hoy en la costa norte de California se produjo un terremoto de magnitud 6.2 en la escala de Richter, el movimiento se sintió en gran parte del estado poco después del mediodía, de acuerdo con el Servicio Geologico de los Estados Unidos.

El temblor se originó en el Cabo Mendocino, cerca del Condado Humboldt y fue percibido hasta San Francisco y Chico, California.

"Al principio no se sintió mucho, pero después era muy notorio, no habíamos tenido una sacudida como esta desde 2010", dijo William Honsal, Sheriff del Condado de Humboldt.

El sistema de alerta temprana de terremotos de California funcionó para aquellos que se registraron para recibir alertas en sus dispositivos móviles.

Honsal estima que recibió la alerta entre 10 y 15 segundos antes de sentir que la tierra comenzaba a temblar.

Los servicios de emergencia del condado de Humboldt están evaluando los daños actualmente, pero no han tenido reportes de lesiones o daños catastróficos.

Hasta ahora se han encontrado algunos daños menores en edificios, incluidos vidrios rotos, dijo Honsal.

La Oficina de Servicios de Emergencia de California vigila activamente y se encuentra en estrecha coordinación con sus pares locales en la región para proteger a las comunidad de cualquier impacto secundario, comunicó la agencia a través de Twitter.

Cal OES is actively monitoring this recent quake and coordinating closely with local partners in the region to protect communities from any secondary impacts. https://t.co/nx2ozltlux

— Cal OES (@Cal_OES) December 20, 2021