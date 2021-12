ALERTA: Estafadores usan caso de camionero hispano para robar dinero

(NOTICIAS YA).-El movimiento a favor de Rogel Aguilera Mederos a nivel nacional continúa creciendo rápidamente.

Más de 4 millones y medio de firmas electrónicas, el apoyo de reconocidos artistas, como Kim Kardashian, y miles de personas en las calles dispuestas a marchar y donar dinero, buscan su libertad.

“Al muchacho se le juzgó por su color de piel y no por las leyes”, aseguró Erik Ponce, quien apoya la liberación del camionero hispano.

Pero este furor que ha desbordado las redes sociales se ha convertido en el blanco perfecto para las estafas, especialmente en Go Fund Me, alerta el Better Business Bureau (BBB).

“Están tratando de tomar ventaja de la situación y quedarse con el dinero ellos, o tienen buenas intenciones, pero no han recibido permiso directamente de la familia para recaudar fondos”, explicó Keylen Villagrana, vocera del BBB.

Ante esta situación, Oslaida Mederos, madre de Rogel, aclaró que la única forma de apoyar a esta causa es enviando dinero a través de su cuenta Zelle, asociada a su número telefónico.

"979-328-5608, este dinero me llega directo a mi Zelle”, indicó Oslaida Mederos.

La madre de Rogel agregó que no han abierto ninguna cuenta de Go Fund Me y agradeció las muestras de solidaridad, que asegura ha recibido de todos los rincones del mundo.

“Todo el mundo me llama y me dice que esto es una discriminación, que esto es racismo, me llaman desde El Salvador, México, Honduras, España, Argentina, Colombia”, dijo.

Este apoyo ha llegado incluso hasta los oídos de Rogel, quien “se encuentra muy contento y agradecido con la comunidad latina”, según su amigo Joel Barela.

"Esto se ha hecho viral, ha sido increíble”, añadió Barela.

Los allegados al conductor de origen cubano sostienen que él saldrá pronto del cautiverio con el apoyo de la comunidad y el respaldo económico que está recibiendo la familia para ganar la batalla legal.